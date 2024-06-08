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Yaşam
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Bu manzara nefesleri kesiyor!

2024-06-08 19:49:05
Bu manzara nefesleri kesiyor!

Şavşat Karagöl'ün muhteşem güzelliği görenlerin adeta nefeslerini kesiyor.

#1
Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

Artvin'in "Sakin Şehir" ünvanlı Şavşat ilçesinde doğal güzellikleriyle ünlü Karagöl, havaların ısınmasıyla ziyaretçi akınına uğradı. Kalp şeklini andıran görünümü, muhteşem doğası masal diyarlarını andırıyor.

#2
Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

Karagöl-Sahara Milli Parkı her mevsim yeril ve yabancı turistlerin ilgi odağı olmayı sürdürüyor. Karadeniz'in gözde turizm rotalarından biri olan bölgenin ilkbahar renklerini görmek isteyenler soluğu Karagöl'de alıyor.

#3
Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

İlçe merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan ve kuş bakışı görüntüsü kalbi andıran Karagöl, şehirden uzak doğayla iç içe zaman geçirmek isteyen turistlerin ilgisini çekiyor.

#4
Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

Sahara Milli Park içerisinde bulunan, Ladin ve çam ağaçları arasında kalp şeklindeki görüntüsü ile dikkat çeken Karagöl, görenleri adeta büyülüyor.

#5
Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

Günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için arkadaşları ve ailesiyle Karagöl'e günübirlik gelen doğa severler muhteşem doğanın tadını çıkartıyor.

#6
Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

Karagöl'de bulunan tesisin işletmeciliğini yapan Göksu Özgen (34), “Şavşat Karagöl'ün kalp şeklinde olması dünyada ilgi görüyor.

#7
Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

Ülkemizdeki yerli turistlerin yanı sıra yabancı turistlerde ev sahipliği yapmaktayız. Gölümüzde tekne, turları, mesire alanları, kamp alanları farklı ekinlikler yapmaya müsait.

#8
Foto - Bu manzara nefesleri kesiyor!

Aynı zamanda fotoğraf tutkunlarının oldukça fazla ziyaret ettiği bir yer. Şavşat Karagöl'de en önem verdiğimiz temizlik ve doğayı korumak” ifadelerine yer verdi.

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