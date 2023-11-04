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Yaşam
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Bu manzara mest etti

2023-11-04 17:18:54
Bu manzara mest etti

İstanbul Arnavutköy'de sabah erken saatlerde etkili olan sis dronla görüntülendi.

#1
Foto - Bu manzara mest etti

Sabahın ilk saatlerinde İstanbul’da oluşan sis dron ile görüntülendi. İstanbul’un en önemli merkezlerinden olan İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul güzergahında bulunan Arnavutköy ve Başakşehir ilçelerinde dağların ortasında oluşan büyüleyici sis manzarası izleyenleri mest etti.

#2
Foto - Bu manzara mest etti

İstanbul’da sabahın ilk saatlerinde oluşan sis manzaraları görenleri mest ediyor. İstanbul Havalimanı ve Kanal İstanbul Projesi kapsamında belirlenen güzergahı takip eden dağların arasındaki sis manzarası dron kamerası ile görüntülendi.

#3
Foto - Bu manzara mest etti

. Dizi ve film sahnelerine konu olan Karadeniz dağlarında oluşan sisleri aratmayan manzara görenleri de mest etti.

#4
Foto - Bu manzara mest etti

Dağların orta kısmında bir bulut tabakası oluşturan sis adeta dağları da ikiye böldü.

#5
Foto - Bu manzara mest etti

#6
Foto - Bu manzara mest etti

#7
Foto - Bu manzara mest etti

#8
Foto - Bu manzara mest etti

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