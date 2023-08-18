Bu manzara görenleri şaşırtıyor! O evlerde sona yaklaşıldı

Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, inşaatları devam eden köy evlerinin 2 ay içerisinde vatandaşları teslim edilmesinin planlandığını belirterek “Şimdi bu yıkılan binalarımızın yerine köy evlerimiz mantar gibi çoğalmaya başladı. Onun için de hakikaten mutluyuz. Taşoluk ve Saylak Mahallelerinde çok kısa süre önce başlayan ama şimdi bitme aşamasına gelen köy evlerimizi görüyoruz. Zannediyorum bunlar 2 ay içerisinde teslim edilecek. Sadece burada değil, kırsal mahallelerimizde köy evlerinin yapımı devam ediyor. Rabbim devletimizden de milletimizden de razı olsun. Az önce de söylediğim gibi bunları hayal bile edemezdik. Biraz önce sizler de gördünüz; insanların evi yıkılmış, can kaybı olmuş, yerinden yurdundan olmuş ama burada bu evleri gördüğü zaman gözünün içindeki o mutluluğu beraber yaşadık. Devletimizin büyüklüğü her zaman başımızın tacı” dedi.