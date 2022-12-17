2022-12-17 09:33:10 Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var
Kış döneminin gelmesiyle birlikte aktarlarda hareketlilik başladı. Bitkisel ürünlerle bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tutuyor. Aktarlar çok sayıda karışım yaparak grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı doğal çözüm sunuyor. Türkiye genelinde son günlerde artan ve okulların kapanmasına neden olan grip vakalarına bir aktar ise 'grip macunu' ile çözüm üretti.