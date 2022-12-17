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Gıda
12
Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

2022-12-17 09:33:10
Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

Kış döneminin gelmesiyle birlikte aktarlarda hareketlilik başladı. Bitkisel ürünlerle bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara karşı korunmak isteyen vatandaşlar, aktarların yolunu tutuyor. Aktarlar çok sayıda karışım yaparak grip, nezle ve soğuk algınlığına karşı doğal çözüm sunuyor. Türkiye genelinde son günlerde artan ve okulların kapanmasına neden olan grip vakalarına bir aktar ise 'grip macunu' ile çözüm üretti.

#1
Foto - Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

Koronavirüsün tedbirleri çerçevesinde kullanılan maske ve mesafenin bırakılmasıyla grip vakaları bu sene arttı. Kış mevsimine geçişle birlikte grip vakalarında yaşanan artışın yanı sıra bazı kişiler hastalığı daha ağır geçirmeye başladı.

#2
Foto - Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

Türkiye’de bazı ilkokullar bu nedenle birkaç gün tatil edilmek zorunda kaldı. Grip vakalarının artması üzerine vatandaşlar normal ilaçların yanı sıra doğal ilaçlar da aramaya başladı.

#3
Foto - Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

KIŞ ÇAYINA YOĞUN İLGİ Bununla birlikte vatandaşlar, kış ayının vazgeçilmezi doğal kış çayına yoğun ilgi göstermeye başladı. Zerdeçal, hibüsküs, kuşburnu, zencefil, kabuk tarçın, havlıcan ve ıhlamur karışımı ile yapılan kış çayı soğuk algınlığı, öksürük, bronşit, ve balgam sökmeye iyi geliyor.

#4
Foto - Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

25 TL'YE SATILIYOR Doğal antibiyotik olan bu kış çayı 25 TL'ye satılıyor. Bu sene hastalığa yakalanma oranlarının çok yüksek seviyelere ulaşması sebebiyle aktarlara çok fazla talep olduğunu belirtiliyor.

#5
Foto - Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

Aktarcı Ömer Akkuş, “Hastalık bu sene havaların soğumasıyla geçen kışa oranla çok fazla ve öksüren hapşıran bize geliyor ve doğal yollarla hastalığı atlatmaya çalışıyorlar. Özellikle şimdi havalar soğudu ve nezle, grip gibi hastalıklara yakalanma oranları da bu sebepten dolayı yüksek oranda arttı.

#6
Foto - Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

Hastalığı ilaç kullanmadan doğal yollarla atlatabilmek için bu tür doğal antibiyotikleri tercih ediyorlar” dedi.

#7
Foto - Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

"GRİP MACUNU" Adana’da aktar Halit Asrağ gribin etkisini azaltan boğaz ağrısını gideren, nefes açan doğal ilaç yaparak gribe karşı çözüm üretti. Asrağ’, çörekotu, zencefil, zerdaçal, karabiber, harnup tozu ve bal ile yaptığı ve adına “grip macunu” dediği doğal ilacı önce kendisi ve ailesine kullandırıp daha sonrada satışa çıkardı.

#8
Foto - Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

GRİP, BRONŞİT VE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR Yaptıkları doğal grip macununu sattıklarını ve müşterilerinin de çok memnun kaldığını belirten aktar Halit Asrağ,"Karışımı önce kendimizi için yaptım. Baktım etkili oluyor dükkanıma da koyarak satmaya başladım. Bu karışım grip, bronşit ve öksürüğe çok iyi geliyor. Biz bu işin içindeyiz, zaten hazırladığımız karışımı kendimiz de kullanıyoruz. Bu karışımı yediğiniz zaman boğazınızda bir rahatlama olur ve nefesinizi açar. Artık insanlar bitkiye yöneliyor. Günde 100-200 adet arası satıyoruz, bu ürünü alan tekrar gelip alıyor” dedi.

#9
Foto - Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

KIŞ ÇAYI ÖNERİLİYOR Aydın ve Adana'nın yanı sıra Kocaeli'de de havaların soğumasıyla hastalıkların artması, vatandaşları bitkisel çaylara yöneltti. Gribe, soğuk algınlığına ve üst solunum yolu enfeksiyonlara karşı şifalı bitkilerde çare arayan vatandaşlara, aktarlarda genellikle "kış çayı" tavsiye ediliyor. Soğuk algınlığına karşı ıhlamur, kuşburnu ve adaçayının sıklıkla tercih edildiğini belirten aktar Emin Özcan, hibiskus bitkisinin de severek tüketildiğine dikkat çekti.

#10
Foto - Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

ARI SÜTÜ VE PROPOLİS Bitki çaylarının yanı sıra, bağışıklık siteminin güçlendirmek isteyen vatandaşların arı sütü ve propolise de rağbet gösterdiğini kaydeden Özcan, "Müşterilerimize arı sütü, propolis ve ekinezya ürünlerini de tavsiye ediyoruz. Bağışıklığı kuvvetlendiriyor. Aynı zamanda vücut direncini artırdığı için propolis, ekinezya, ebe gümeci, hatmi çiçeği bu tarz ürünleri öneriyoruz. Bunları ayrı ayrı veya bileşenli satıyoruz. Karışımlarımız var. Sultan çaylarımız var, gramına göre fiyat farklılığı oluşuyor" diye konuştu.

#11
Foto - Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

KIŞ ÇAYI NASIL YAPILMALI? Kış çayının nasıl yapılması gerektiğini de anlatan Emin Özcan, "Demlikte yapmak istiyorsanız bir yemek kaşığı atıyorsunuz, iki kişilikse iki su bardağı su ekliyorsunuz. 5 dakika veya 10 dakika demleniyor ve altını kapatıyorsunuz. 5 dakikada öyle demleniyor, dinleniyor. Ondan sonra tüketebiliyorsunuz. Ürünü çok fazla kaynatırsanız onun içindeki faydalı şeyler uçup gidiyor" sözlerine ekledi.

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