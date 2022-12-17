Bu macunu hazırlayıp içen grip olmuyor! Herkesin evinde var

GRİP, BRONŞİT VE ÖKSÜRÜĞE İYİ GELİYOR Yaptıkları doğal grip macununu sattıklarını ve müşterilerinin de çok memnun kaldığını belirten aktar Halit Asrağ,"Karışımı önce kendimizi için yaptım. Baktım etkili oluyor dükkanıma da koyarak satmaya başladım. Bu karışım grip, bronşit ve öksürüğe çok iyi geliyor. Biz bu işin içindeyiz, zaten hazırladığımız karışımı kendimiz de kullanıyoruz. Bu karışımı yediğiniz zaman boğazınızda bir rahatlama olur ve nefesinizi açar. Artık insanlar bitkiye yöneliyor. Günde 100-200 adet arası satıyoruz, bu ürünü alan tekrar gelip alıyor” dedi.