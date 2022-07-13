Bu kuyruğun sebebini duyanlar ‘yok artık’ diyor

Altı asırdır pişen çorbanın 80 yıllık aranın ardından bu yıl üçüncüsü düzenlediğini ifade eden Vatan Sevdalıları Platformu Başkanı Tarkan Gani, "Köfteli çorba geleneği yüzlerce yıl devam etmiş. 1940 yılından sonra ara verilmişti. Biz de 80 yıllık aradan sonra bu geleneği tekrar başlattık. Bu 6 asırlık bir gelenek, bu geleneği devam ettiriyoruz. Çok yoğun bir katılım var, katılım her geçen yıl daha artarak devam ediyor" dedi.