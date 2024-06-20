Bu kuşlara paha biçilemiyor

Kümesimde şu an 55 güvercinin bulunduğunu da aktaran Ekim, “3 sınıf kuştan başkasına bakmıyorum. Kendi kan damarlarım bu kuşlar, kimseye ait değil. Birinci serim kartopu, beyaz kuşlarım var, mükemmel kuşlar bunların üzerine kuş tanımıyorum. İkinci olarak kıyıcılar diye güvercinlerim var onlar da bin-bin 500 metreden atan güvercinler. Şu an derece yapan Dünya 2.si olan kaplanlar adlı güvercinlerim var. Bunlar da tam kupa kuşu. Beyaz kuşlarımın birisi 11 diğeri 14 yaşında arabaya bile takas etmem. Aldığım yavrular çok kaliteli ve oynayan kuşlar. Bazen bulutta onları kaybedebiliyorum. İstanbul’dan bir vatandaş kuşlarıma 500 bin lira teklif verdi, anneyi babayı istediğinden dolayı vermedim. Bunların yavrusunu isteseler verebilirdim ama bunları verme şansım yok. Ben bu kuşlara değer biçemiyorum, parayla satın alınacak kuşlar değil, o kadar değer veriyorum bunlara” şeklinde konuştu.