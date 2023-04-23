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Yaşam
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Bu kuş türü ilk kez görüntülendi

2023-04-23 15:46:48
Bu kuş türü ilk kez görüntülendi

Ağrı Dağı eteğinde bahri kuşu görüntülendi.

#1
Foto - Bu kuş türü ilk kez görüntülendi

Ağrı Dağı'nın eteğindeki Karasu sulak alanında bahri kuşu kayda alındı. Dağın zirvesindeki kar ve buzulların erimesiyle beslenen sulak alanda yapılan gözlem çalışmalarında bugüne kadar 200 kuş türü tespit edildi.

#2
Foto - Bu kuş türü ilk kez görüntülendi

Türlerin arasında yer alan bahri kuşu (podiceps cristatus) da alanda yaşayan en büyük batağan türü olarak biliniyor. Sulak alanda çalışma yapan AA ekibi, daha önce hiç kaydedilemeyen bahri kuşunu görüntüledi.

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