2023-10-19 14:50:32 Bu köyü hepimiz biliyoruz: "Dünyanın en iyi turizm köyü" Türkiye'den seçildi
Dünya Turizm Örgütü’nden Şirince’ye ‘en iyi turizm köyü’ ödülü Gül KABA DEMİR-Erdi DEMİR/ÖZBEKİSTAN, (DHA) –Özbekistan’ın Semerkant şehrinde 16 Ekim’de başlayan Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü’nün (BMDTÖ) 25. Genel Kurulu kapsamında 'Best Tourism Villages' ödülleri verildi. Tarihi ve kültürüyle dikkat çeken İzmir’in Selçuk ilçesindeki Şirince, 'Dünyanın En İyi Turizm Köyü' ödülüne layık görüldü. Ödülü Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Gökhan Yazgı ve Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel aldı.