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Bu köyde 12 kişi için sandık kuruldu

2023-05-28 15:15:19
Bu köyde 12 kişi için sandık kuruldu

Ağrı’nın Kamışlı köyündeki 12 seçmen, oy kullanmak için sandığa koştu.

#1
Foto - Bu köyde 12 kişi için sandık kuruldu

Ağrı'nın Hamur ilçesine bağlı Kamışlı köyünde yaşayan 12 seçmen, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci turunda oy kullanmak için sandığa gitti.

#2
Foto - Bu köyde 12 kişi için sandık kuruldu

İl merkezine 20 kilometre uzaklıkta, 50 nüfusa sahip 7 haneli köydeki okulda, 12 seçmenin oy kullanması için sandık kuruldu.

#3
Foto - Bu köyde 12 kişi için sandık kuruldu

Okula yerleştirilen 1030 numaralı sandıkta oy verme işlemi saat 08.00'den itibaren başladı.

#4
Foto - Bu köyde 12 kişi için sandık kuruldu

Köy muhtarı Mehmet Atmaca, AA muhabirine, seçimlerin vatana ve millete "hayırlı olması" dileğinde bulundu.

#5
Foto - Bu köyde 12 kişi için sandık kuruldu

Köyde 12 seçmenin bulunduğunu dile getiren Atmaca, "Sandıkta görevli arkadaşlarla beraber 17 kişi oy kullanıyor. Vatandaşlarımızın çoğu oylarını kullandı. Köyde seçim sakin geçiyor. Normalde seçmen sayımız daha fazlaydı, son yıllarda azaldı." diye konuştu.

#6
Foto - Bu köyde 12 kişi için sandık kuruldu

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