Bu köy başka köy! Kimse yaşamıyor ama giden gidene

Pandemiden önce tarihi köye gelen misafirlerin yüzde 95’nin yabancı olduğunu ve pandemi sonrası ise müşteri portföyünün değiştiğini söyleyen Kavasoğlu, “Pandemiden sonra müşteri Portföyümüz tamamen değişti. 2022 yılında müşterilerimizin yüzde 85’i yerli, ve yüzde 15 yabancı misafirler gelmeye başladı. Genellikle yabancı ziyaretçilerden İsveç, Norveç, Finlandiya, Danimarka, Belçika ve Almanya gibi kuzey ülkelerinden misafir ağırlıyorduk. Yine bu yıl çok az sayıda da olsa yabancı misafir ağırladık. Pandemiden sonra eski yabancı sayımızı yakalayamadık. Bu yıl yerli müşterilerimiz oldukça fazla ağırladık. Köyümüzü bu yıl yerli ve yabancı ziyaretçi olarak 75-80 bin civarında misafir ziyaret etti”