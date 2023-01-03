Bu köy başka köy! Kimse yaşamıyor ama giden gidene

İnşası sırasında iskele olarak kullanılması için dışarıda bırakılan ahşap kısımlarının düğmeye benzetilmesi nedeniyle "düğmeli evler" olarak adlandırılan 350 yıllık yapılar, merak uyandırıyor. Ziyaretçilerden Murat Katırcı, aslen Zonguldaklı olduğunu ve Almanya’da ikamet ettiğini söyledi. Eşi ile birlikte Antalya’ya tatile geldiklerini anlatan Katırcı, “Eşim ile birlikte bir haftalığına Antalya’ya tatile geldik. Alternatif turizm çerçevesinde önce Ormana Mahallesinde bulunan düğmeli evleri ve Altınbeşik Mağarasını ziyaret ettik. Daha sonra ise Sarıhacılar köyüne düğmeli evleri görmeye geldik. Burası tarihi ve enteresan tarihi bir yer. İnsana geçmişini hatırlatıyor. Burada yapılan müze harika. Bu köye biz ilk kez geldik. Burada beton yapı yok. Doğası ve evleri ile orijinalliğini korumuş, Türkiye’de eşi benzeri olmayan bir yer. Herkesin gelip görmesini tavsiye ediyorum. Geldiğim için çok mutluyum” dedi. Almanya’dan Türkiye’ye tatile gelen Ursula Lorıns ise “Almanya’dan Türkiye'ye 3 haftalığına tatile geldim. Düğmeli evleri ve buraya yapılan turları çok duydum. Sarıhacılar köyündeki düğmeli evler muazzam bir yer. Tarihini korumuş. Harika bir yer” diye konuştu.