Bu koridor zaman makinesi görevinde! Liseliler Ramazan ruhunu böyle yaşatıyor

Yapılan sokakta öğrencilere eski zamanı hatırlatmak olduğunu ifade eden öğrencilerden Sonnur Uzun ise “Çok güzel bir proje sunduk ve hemen çalışmalara başladık. Bir haftalık bir süreç geçti. Zaman yetmedi iftarımızı burada yapmak zorunda kaldık. En sonunda da güzel bir Ramazan Sokağını ortaya çıkardık. Hiç bizim gördüğümüz bir sokak değil ama içine girdiğim zaman eski zamanların daha güzel olduğunu anlayabiliyorum. Amacımız da en başta buydu. Bu sokağa girdiğimiz de biz bu zamanı değil eski zamanı hatırlamamız gerekiyordu” şeklinde konuştu.