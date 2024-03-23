Bu koridor zaman makinesi görevinde! Liseliler Ramazan ruhunu böyle yaşatıyor

Ramazan sokağının yapılmasının asıl amacının yeni nesle eski Ramazanları yaşatmak olduğuna vurgu yapan Konaklama ve Seyahat öğretmeni Nurgün Kahraman, “Yeni nesle, eski Ramazan ayını yansıtmak istedik. O duyguyu vermek istedik. Okul müdürümüz Sadri Karaömeroğlu ve müdür yardımcılarımızın desteğiyle yola çıktık. 3-4 gün boyunca uğraştık. Ortaya güzel bir şey çıktı. Bizde mutlu olduk. Öğrenciler de mutlu oldu. Kültürel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz eskiden böyle mi oluyordu diye soruyorlar. Semazen ve davulcu el emeği bir çalışma oldu. Bir hafta gibi bir süremizi aldı. Malum turizm okuluyuz. Turizm sadece kum, deniz, güneş veya sevgililer gününden ibaret değil. Dini ve manevi değerlerimizde çok önemli. Eski Ramazan duygusunu yaşamak isteyen herkesi de okulumuza bekleriz” ifadelerini kullandı.