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Ramazan
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Bu koridor zaman makinesi görevinde! Liseliler Ramazan ruhunu böyle yaşatıyor

2024-03-23 19:16:48
Bu koridor zaman makinesi görevinde! Liseliler Ramazan ruhunu böyle yaşatıyor

Rize’de lise öğrencileri tarafından okul koridorunda yapılan ‘Ramazan Sokağı’ ile eski Ramazan gelenekleri yaşatılıyor.

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Foto - Bu koridor zaman makinesi görevinde! Liseliler Ramazan ruhunu böyle yaşatıyor

Rize Ekrem Orhon Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Konaklama ve Seyahat Bölümü öğretmenleri ve öğrencileri eski Ramazanları hatırlatmak amacıyla bir sokak yapmak için kolları sıvadılar. Yaklaşık bir haftada öğrenciler ve öğretmenler bir araya gelerek okulun koridorunda ‘Ramazan Sokağı’nı hazırlamak için gece gündüz çalışmalarını sürdürdüler.

#2
Foto - Bu koridor zaman makinesi görevinde! Liseliler Ramazan ruhunu böyle yaşatıyor

Ramazan davulcularının söylediği manilerin bulunduğu posterler, eski kıyafetler giydirilmiş mankenler ve semazenle, Ramazan davulcusu maketini koridora koydular. Koridoru yaptıkları ürünler ile süsleyerek Ramazan Sokağını bitiren öğrenciler eski Ramazanları hatırlayanları geçmişe döndürmeyi başardılar.

#3
Foto - Bu koridor zaman makinesi görevinde! Liseliler Ramazan ruhunu böyle yaşatıyor

Ramazan sokağının yapılmasının asıl amacının yeni nesle eski Ramazanları yaşatmak olduğuna vurgu yapan Konaklama ve Seyahat öğretmeni Nurgün Kahraman, “Yeni nesle, eski Ramazan ayını yansıtmak istedik. O duyguyu vermek istedik. Okul müdürümüz Sadri Karaömeroğlu ve müdür yardımcılarımızın desteğiyle yola çıktık. 3-4 gün boyunca uğraştık. Ortaya güzel bir şey çıktı. Bizde mutlu olduk. Öğrenciler de mutlu oldu. Kültürel bir çalışma oldu. Öğrencilerimiz eskiden böyle mi oluyordu diye soruyorlar. Semazen ve davulcu el emeği bir çalışma oldu. Bir hafta gibi bir süremizi aldı. Malum turizm okuluyuz. Turizm sadece kum, deniz, güneş veya sevgililer gününden ibaret değil. Dini ve manevi değerlerimizde çok önemli. Eski Ramazan duygusunu yaşamak isteyen herkesi de okulumuza bekleriz” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bu koridor zaman makinesi görevinde! Liseliler Ramazan ruhunu böyle yaşatıyor

Yapılan sokakta öğrencilere eski zamanı hatırlatmak olduğunu ifade eden öğrencilerden Sonnur Uzun ise “Çok güzel bir proje sunduk ve hemen çalışmalara başladık. Bir haftalık bir süreç geçti. Zaman yetmedi iftarımızı burada yapmak zorunda kaldık. En sonunda da güzel bir Ramazan Sokağını ortaya çıkardık. Hiç bizim gördüğümüz bir sokak değil ama içine girdiğim zaman eski zamanların daha güzel olduğunu anlayabiliyorum. Amacımız da en başta buydu. Bu sokağa girdiğimiz de biz bu zamanı değil eski zamanı hatırlamamız gerekiyordu” şeklinde konuştu.

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Foto - Bu koridor zaman makinesi görevinde! Liseliler Ramazan ruhunu böyle yaşatıyor

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Foto - Bu koridor zaman makinesi görevinde! Liseliler Ramazan ruhunu böyle yaşatıyor

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