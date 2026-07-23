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İşgal altındaki İslam beldesinde komutanı indirdiler!

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İşgal altındaki İslam beldesinde komutanı indirdiler!

Hindistan’ın işgal altında tuttuğu İslam beldesi Keşmir’de bir Hint polis komutanı, direniş grupları tarafından öldürüldü.

#1
Foto - İşgal altındaki İslam beldesinde komutanı indirdiler!

Hint işgal yönetimine bağlı Cammu Keşmir Polisi Anantnag kentinde suikastla hedef alındı. 22 Temmuz günü Kotwal Gali bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda polis komutanı Aashiq Hussain vurularak öldürüldü.

#2
Foto - İşgal altındaki İslam beldesinde komutanı indirdiler!

Yetkililere göre kimliği belirsiz silahlı kişiler, Kokernag Yolu'nda bir polis noktasına ateş açtı. Saldırıda bir diğer polisin de yaralandığı ifade edildi.

#3
Foto - İşgal altındaki İslam beldesinde komutanı indirdiler!

Üst düzey bir polis yetkilisi olayı doğruladı ve tüm bölgenin güvenlik çemberine alındığını söyledi.

#4
Foto - İşgal altındaki İslam beldesinde komutanı indirdiler!

MepaNews'in aktardığına göre, saldırıyı Keşmirli direniş grupları üstlendi.

#5
Foto - İşgal altındaki İslam beldesinde komutanı indirdiler!

Yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, yoğun güvenlik önlemlerine rağmen bölgeden başarıyla ayrıldığı ifade edildi.

#6
Foto - İşgal altındaki İslam beldesinde komutanı indirdiler!

Saldırıyı izleyen saatlerde Hindistan işgali altındaki Keşmir'in birçok bölgesinde en yüzlerce Keşmirli gözaltına alındı.

#7
Foto - İşgal altındaki İslam beldesinde komutanı indirdiler!

Bölgedeki bazı evler de saldırıya misilleme olarak Hint işgal yönetimi tarafından yıkıldı.

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