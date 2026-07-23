İşgal altındaki İslam beldesinde komutanı indirdiler!
Hindistan’ın işgal altında tuttuğu İslam beldesi Keşmir’de bir Hint polis komutanı, direniş grupları tarafından öldürüldü.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Hindistan’ın işgal altında tuttuğu İslam beldesi Keşmir’de bir Hint polis komutanı, direniş grupları tarafından öldürüldü.
Hint işgal yönetimine bağlı Cammu Keşmir Polisi Anantnag kentinde suikastla hedef alındı. 22 Temmuz günü Kotwal Gali bölgesinde düzenlenen silahlı saldırıda polis komutanı Aashiq Hussain vurularak öldürüldü.
Yetkililere göre kimliği belirsiz silahlı kişiler, Kokernag Yolu'nda bir polis noktasına ateş açtı. Saldırıda bir diğer polisin de yaralandığı ifade edildi.
Üst düzey bir polis yetkilisi olayı doğruladı ve tüm bölgenin güvenlik çemberine alındığını söyledi.
MepaNews'in aktardığına göre, saldırıyı Keşmirli direniş grupları üstlendi.
Yapılan açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişilerin, yoğun güvenlik önlemlerine rağmen bölgeden başarıyla ayrıldığı ifade edildi.
Saldırıyı izleyen saatlerde Hindistan işgali altındaki Keşmir'in birçok bölgesinde en yüzlerce Keşmirli gözaltına alındı.
Bölgedeki bazı evler de saldırıya misilleme olarak Hint işgal yönetimi tarafından yıkıldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23