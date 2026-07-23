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Türkiye için S-400'lerle ilgili son durumu duyurdular: Yunanistan havalara uçacak

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Türkiye için S-400'lerle ilgili son durumu duyurdular: Yunanistan havalara uçacak

ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-35 programına dönüş süreciyle ilgili Kongre'ye bir mektup gönderdi. Mektupta S-400 meselesiyle ilgili son durum ortaya çıktı.

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#1
Foto - Türkiye için S-400'lerle ilgili son durumu duyurdular: Yunanistan havalara uçacak

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye 22 Temmuz'da Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmasına ilişkin bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Bakanlık, mektupta Türkiye'nin programa yeniden katılmak için gerekli yasal şartları henüz yerine getirmediği belirtildi.

#2
Foto - Türkiye için S-400'lerle ilgili son durumu duyurdular: Yunanistan havalara uçacak

Kathimerini'nin ulaştığı belgeye göre; ABD Dışişleri, Kongre'ye gönderdiği 22 Temmuz tarihli mektupta Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmak için gerekli yasal şartları henüz yerine getirmediğini bildirdi.

#3
Foto - Türkiye için S-400'lerle ilgili son durumu duyurdular: Yunanistan havalara uçacak

Mektupta, Washington'ın politikasının değişmediği ve ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) ile 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) ile tamamen uyumlu kalmaya devam ettiği yinelendi.

#4
Foto - Türkiye için S-400'lerle ilgili son durumu duyurdular: Yunanistan havalara uçacak

Mektupta belirtildiğine göre Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı adına yanıt vermesini talep etti. Demokrat Kongre Üyesi Wesley Bell'e verilen yanıtta, Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bürosu, ABD yasalarında belirtilen yasal şartlar tam olarak karşılanmadıkça Türkiye'ye hiçbir F-35 uçağının transfer edilemeyeceğini vurguladı.

#5
Foto - Türkiye için S-400'lerle ilgili son durumu duyurdular: Yunanistan havalara uçacak

Mektupta da ifade edildiği üzere bu durum; Türkiye'nin artık Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemine veya ilgili herhangi bir ekipmana sahip olmadığının kesinleştirilmesi, gelecekte bu sistemi tekrar edinmeyeceğine dair güvenceler verilmesi ve geriye kalan tüm yasal sertifikasyon şartlarının karşılanması suretiyle S-400 sorununun çözülmesini gerektiriyor. Bakanlık, "Türkiye henüz bu koşulları karşılamadı" vurgusunu yapıyor.

#6
Foto - Türkiye için S-400'lerle ilgili son durumu duyurdular: Yunanistan havalara uçacak

Dışişleri Bakanlığı ayrıca, S-400 konusunu çözmeye yönelik her türlü sürecin "şeffaf, yasal ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu" olmasını sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı. Bununla birlikte mektup, Washington ile Ankara arasında anlaşmazlığı çözmeyi amaçlayan görüşmelerin devam ettiğini de doğruladı.

#7
Foto - Türkiye için S-400'lerle ilgili son durumu duyurdular: Yunanistan havalara uçacak

ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara'daki NATO Zirvesi marjında gerçekleşen ikili görüşmeye atıfta bulunan Dışişleri Bakanlığı, Washington'ın "bir yandan NATO iş birliğini güçlendirirken diğer yandan S-400 konusunu çözmek için Ankara ile temas sürdürmeye devam edeceğini" belirtti. T24

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