Türkiye için S-400'lerle ilgili son durumu duyurdular: Yunanistan havalara uçacak

Mektupta da ifade edildiği üzere bu durum; Türkiye'nin artık Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemine veya ilgili herhangi bir ekipmana sahip olmadığının kesinleştirilmesi, gelecekte bu sistemi tekrar edinmeyeceğine dair güvenceler verilmesi ve geriye kalan tüm yasal sertifikasyon şartlarının karşılanması suretiyle S-400 sorununun çözülmesini gerektiriyor. Bakanlık, "Türkiye henüz bu koşulları karşılamadı" vurgusunu yapıyor.