Türkiye için S-400'lerle ilgili son durumu duyurdular: Yunanistan havalara uçacak
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-35 programına dönüş süreciyle ilgili Kongre'ye bir mektup gönderdi. Mektupta S-400 meselesiyle ilgili son durum ortaya çıktı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin F-35 programına dönüş süreciyle ilgili Kongre'ye bir mektup gönderdi. Mektupta S-400 meselesiyle ilgili son durum ortaya çıktı.
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Kongre'ye 22 Temmuz'da Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmasına ilişkin bir mektup gönderdiği ortaya çıktı. Bakanlık, mektupta Türkiye'nin programa yeniden katılmak için gerekli yasal şartları henüz yerine getirmediği belirtildi.
Kathimerini'nin ulaştığı belgeye göre; ABD Dışişleri, Kongre'ye gönderdiği 22 Temmuz tarihli mektupta Türkiye'nin F-35 programına yeniden katılmak için gerekli yasal şartları henüz yerine getirmediğini bildirdi.
Mektupta, Washington'ın politikasının değişmediği ve ABD'nin Hasımlarıyla Yaptırımlar Yoluyla Mücadele Yasası (CAATSA) ile 2020 Mali Yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) ile tamamen uyumlu kalmaya devam ettiği yinelendi.
Mektupta belirtildiğine göre Beyaz Saray, Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD Başkanı adına yanıt vermesini talep etti. Demokrat Kongre Üyesi Wesley Bell'e verilen yanıtta, Dışişleri Bakanlığı Yasama İşleri Bürosu, ABD yasalarında belirtilen yasal şartlar tam olarak karşılanmadıkça Türkiye'ye hiçbir F-35 uçağının transfer edilemeyeceğini vurguladı.
Mektupta da ifade edildiği üzere bu durum; Türkiye'nin artık Rusya'dan aldığı S-400 füze savunma sistemine veya ilgili herhangi bir ekipmana sahip olmadığının kesinleştirilmesi, gelecekte bu sistemi tekrar edinmeyeceğine dair güvenceler verilmesi ve geriye kalan tüm yasal sertifikasyon şartlarının karşılanması suretiyle S-400 sorununun çözülmesini gerektiriyor. Bakanlık, "Türkiye henüz bu koşulları karşılamadı" vurgusunu yapıyor.
Dışişleri Bakanlığı ayrıca, S-400 konusunu çözmeye yönelik her türlü sürecin "şeffaf, yasal ve ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla uyumlu" olmasını sağlama konusundaki kararlılığını vurguladı. Bununla birlikte mektup, Washington ile Ankara arasında anlaşmazlığı çözmeyi amaçlayan görüşmelerin devam ettiğini de doğruladı.
ABD Başkanı Donald Trump'la Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında Ankara'daki NATO Zirvesi marjında gerçekleşen ikili görüşmeye atıfta bulunan Dışişleri Bakanlığı, Washington'ın "bir yandan NATO iş birliğini güçlendirirken diğer yandan S-400 konusunu çözmek için Ankara ile temas sürdürmeye devam edeceğini" belirtti. T24
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23