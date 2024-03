Başkan Deliveli tadilat giderleri ile ilgili de konuşarak “Geçen sene açıkçası kredilerde erişim konusunda sıkıntılar yaşanmaktaydı. Tabii ki dünya genelinde olan ve Türkiye’deki enflasyon sebebi ile düşük faizler olsa dahi kredilerin, vadelerin kısa olması, miktarların düşük olması, erişim sıkıntısından çok fazla krediye erişim sağlanamadı. Fakat şu an her ne kadar krediler, faizler yüksek olsa da krediye erişim biraz daha rahatladı, vadeler uzadı. Bu da tesislerin de finansal gücüne de bir katkı sağlamakta. Yüksek fonlama maliyetlerine rağmen yine de şu an tesisler bunlardan istifade edip öz kaynaklarıyla tesislerini yenilemekte.