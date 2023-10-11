Bu keşif çok konuşulur! Anadolu’da örneği çok az

Doç. Dr. Yılmazyaşar, AA muhabirine, bu sene kazıları temmuzdan itibaren öğrenci, uzman ve akademik personelden oluşan 41 kişilik ekiple sürdürdüklerini söyledi. Kazı çalışmalarını 18 Ekim'de tamamlayacaklarını anlatan Yılmazyaşar, şöyle konuştu: "Karacahisar Kalesi'nde 5 yıldır başkanlığımda kazı çalışmaları sürüyor. Arkeolojik kazı çalışmalarımız sonunda bazı veriler elde ettik. Kalede 7'nci yüzyılın başından beri bir iskan olduğunu anladık. Bunun aralıklı olarak 12'nci yüzyıla kadar sürdürdüğünü gördük. Özellikle 12'nci yüzyılda kalede ciddi bir tahkimat, bazı alanlarda ise mimaride önemli dönüşümler olduğunu tespit ettik. 1288 yılında kale, Osman Gazi tarafından fethediliyor. Bu fetih sonrasında ilk hutbe Dursun Fakih tarafından kalede okunuyor. Yine Dursun Fakih, kadı olarak atanıyor. Bir subaşı tayini yapılıyor. Pazar kuruluyor ve ilk vergi burada tanımlanıyor. Karacahisar Kalesi, Osmanlı Devleti'nin kuruluş sürecine dair sembol niteliğindedir." Yılmazyaşar, kazı çalışmaları sonunda ortaya çıkan verilerin kalenin kronolojisine dair önemli veriler sunduğunu aktardı. Arkeolojik bulguların Orhan Gazi dönemi itibarıyla kalede yerleşimin bulunduğunu kanıtladığını ifade eden Yılmazyaşar, "1. Murad döneminde kalede iskanın daha yoğun olduğunu gördük. Özellikle sikkelerin yoğunluğu, 1380'li yıllarda kalede yoğun bir iskan olduğunu gösterdi. Kalenin 1. Murad döneminde çok önemli bir yerleşim alanı olduğunu biliyoruz." dedi. Yılmazyaşar, Yıldırım Bayezid ve Çelebi Mehmed dönemlerinde devam eden yerleşimin, 2. Murad sonrasında neredeyse tamamen terk edildiğinin anlaşıldığını dile getirdi. Fatih Sultan Mehmed dönemi sonrasında kaledeki arkeolojik verilerin yok denilecek kadar az olduğunu bildiren Yılmazyaşar, "Kaledeki yerleşimin Fatih dönemi sonrasında bugünkü Karacaşehir Mahallesi'ne taşındığı biliniyor." ifadesini kullandı.