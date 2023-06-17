Bu kelebek 628 bitki türüne zarar veriyor

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, çiftçinin kabusu olan ve Düzce’de uzun yıllardan beri görülen Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının 2023 yılı iklim şartlarının yağışlı ve mevsim normallerinin altında seyretmesinden çıkışının 15-20 gün kadar geciktirdiğini belirterek “Zararlının bu günlerde ergin uçuşuyla birlikte dişilerin yumurta paketlerini koymaya başladığı, ilk yumurta paketlerinin açılmaya başladığı arazide gözlemlenmiştir. Birçok bitkide beslenebilme kabiliyetinde olan bu zararlı mücadele edilmediğinde popülasyonunu artırarak farklı alanlarda yeni zararlar meydana getirebilmektedir. Yapılan akademik çalışmalarda bu zararlının 628 farklı bitki türünde zarar meydana getirdiği, öncelikle en çok dut ve akçaağaçlarda görüldüğünü ayrıca diğer bitkilerden fındık, elma, armut, kiraz, bahçeleri ve hatta kavak ve ceviz gibi bitkilerde de zarar yaptığı tespit edilmiştir. Amerikan Beyaz Kelebeği zararlısının erginleri zararlı olmayıp, asıl zararı yumurtadan çıkan larva denilen kurtçuklar yapmaktadır. Bu zararlı yumurtalarını genellikle yaprağın altına nadiren de yaprağın üst kısmına bırakmakta, yumurta kümesinden çıkan kurtçuklar toplu halde yaprakta beslenmeye başlamaktadır. Bu dönemde birlikte yaşayan kurtçuklar üzerlerine bir ağ tabakası örerek yaşamlarına devam ederler. Beslenmesini tamamlayan her bir birey bireysel yaşamaya başlar ve ardından etrafa dağılarak gelecek dönemin erginlerini oluşturmak üzere dinlenme ya da kışlama formu olan pupa dönemine girerek toprağın çatlakları, çatı araları ya da ağaç gövdesindeki çatlaklara gizlenmektedir. Kelebek çıkışlarının peyderpey görüldüğü bu günlerde bahçelerde zararlının yumurta paketlerini bulmak için özellikle uç dallardaki yapraklar kontrol edilmelidir, şayet yumurta bulunursa hava sıcaklığına bağlı olarak bu yumurtalar 1-3 günde açılacaktır ve yumurtadan çıkan genç larvaların yaklaşık 10 gün ayrılmadan birlikte beslenerek yaşamlarını sürdürecektir” denildi.