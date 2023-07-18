Bu karınca yılandan daha beter! Zehri felç ediyor! Aman dikkat, o bölgemizde kaynıyor

Sıcaklarda ortaya çıkan vakalarından sonra bu kez karınca kabusu da başladı. Türkiye’de en tehlikeli karşıncalar o bölgemizde yaşıyor. Tek ısırdığı ile felç etme durumu bile var. Eğer o bölgede yaşıyorsanız karıncalar deyip geçmeyin… Dünyada birçok zehirli karınca türü bulunmaktadır. Ancak, en zehirli karınca türü olarak bilinen ve insanlara en fazla zarar veren tür, Güney Amerika’da yaşayan “Bala Karıncası” veya “Paraponera clavata” olarak bilinen türdür. Türkiye’de ise o bölgemizde bulunan kırmızı ateş karıncası… Isırdığı yeri felç edebiliyor…