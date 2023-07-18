  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İyisini seçmek meğer bu kadar kolaymış! Karpuzunuz artık kelek çıkmayacak! İşte sulu, lezzetli, olgun karpuzu anlamanın püf noktası

Soğan öyle bir rahatsızlığa iyi geliyor ki, öğrenince kilo kilo alacaksınız! Suyunu çıkarıp sürmeniz şok olmanız için yeterli

Yılandan sonra yeni istila patladı! O yırtıcı evlere giriyor! O şehrimiz diken üstünde

İşte yakıt tasarrufu yapmanın 9 kolay yolu

Bu yöntemle evde bir sivrisinek bile kalmayacak! Tamamen doğal malzemelerle evde sivrisinek kovucu yapın

Bu karınca yılandan daha beter! Zehri felç ediyor! Aman dikkat, o bölgemizde kaynıyor

Kepazelikler bitmiyor! Mide bulandıran ilan

Çamaşır suyu lekesi olan kıyafetlere kesin çözüm! Harika yöntem! Bunu yaparsanız, lekeli giysileriniz temizlik bezi olmaz

Gündem
3
Bu karınca yılandan daha beter! Zehri felç ediyor! Aman dikkat, o bölgemizde kaynıyor

2023-07-18 13:56:01
Bu karınca yılandan daha beter! Zehri felç ediyor! Aman dikkat, o bölgemizde kaynıyor

Sıcaklarda ortaya çıkan vakalarından sonra bu kez karınca kabusu da başladı. Türkiye’de en tehlikeli karşıncalar o bölgemizde yaşıyor. Tek ısırdığı ile felç etme durumu bile var. Eğer o bölgede yaşıyorsanız karıncalar deyip geçmeyin… Dünyada birçok zehirli karınca türü bulunmaktadır. Ancak, en zehirli karınca türü olarak bilinen ve insanlara en fazla zarar veren tür, Güney Amerika’da yaşayan “Bala Karıncası” veya “Paraponera clavata” olarak bilinen türdür. Türkiye’de ise o bölgemizde bulunan kırmızı ateş karıncası… Isırdığı yeri felç edebiliyor…  

#1
Foto - Bu karınca yılandan daha beter! Zehri felç ediyor! Aman dikkat, o bölgemizde kaynıyor

Bu karınca türünün sokması oldukça acı vericidir ve zehirleri oldukça güçlüdür. Sokma sonrası şiddetli ağrı, şişlik, kızarıklık ve bazı durumlarda baş dönmesi, ateş ve hatta geçici felç gibi belirtiler görülebilir. Bu nedenle, Bala Karıncası sokması oldukça tehlikeli olarak kabul edilir. 

#2
Foto - Bu karınca yılandan daha beter! Zehri felç ediyor! Aman dikkat, o bölgemizde kaynıyor

Türkiye’de yaşayan en zehirli karınca türü olarak bilinen “Kırmızı Ateş Karıncası” veya “Solenopsis invicta” olarak bilinen türdür. Bu karınca türü, özellikle Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaygın olarak bulunur. Kırmızı Ateş Karıncası’nın sokması oldukça acı vericidir ve zehirleri de oldukça güçlüdür. Sokma sonrası şiddetli ağrı, şişlik, kızarıklık ve bazı durumlarda alerjik reaksiyonlar görülebilir.

Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!
Gündem

Milli utancımız Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı!

Türk toplumunun değerlerine aykırı yaşam tarzı sebebiyle milli takımın utanç veren isimlerinden Ebrar Karakurt'tan şampiyonluk mesajı geldi...
Yatmadan önce alın sabah uyandığınızda görmenizin %80 geri kazanacaksınız: Daha kötü günler geride kalacak
Kadın - Aile

Yatmadan önce alın sabah uyandığınızda görmenizin %80 geri kazanacaksınız: Daha kötü günler geride kalacak

Bu yöntem daha iyi bir görüş için kesin çözüm olarak öneriliyor. Yatmadan önce alın sabah uyandığınızda görmenizin %80 geri kazanacaksınız. ..
Fatih Altaylı: Bıktım bunlardan! Bu CHP’liler saat bile kuramaz
Medya

Fatih Altaylı: Bıktım bunlardan! Bu CHP’liler saat bile kuramaz

Seçim hezimeti sonrası CHP'ye gelen eleştiriler artarken, seçim öncesi CHP'ye destek veren Fatih Altaylı CHP'yi sert sözlerle bombaladı...
ABD ordusunda görülmemiş skandal
Dünya

ABD ordusunda görülmemiş skandal

ABD ordusu personeline ait milyonlarca hassas bilgi içeren e-posta yazışmalarının, yazım hatası nedeniyle yanlışlıkla Afrika ülkesi Mali'ye ..
'Telif davası açtım dedem' Jahrein'den Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik sürpriz
Gündem

'Telif davası açtım dedem' Jahrein'den Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik sürpriz

'Jahrein' lakaplı sosyal medya fenomeni Ahmet Sonuç, kendisine tazminat davası açan Kılıçdaroğlu'na karşı dava açtı.
Ağrı Dağı'nda dehşete düşüren görüntü! Sel suları dev kayaları sürükledi
Gündem

Ağrı Dağı'nda dehşete düşüren görüntü! Sel suları dev kayaları sürükledi

'Türkiye'nin çatısı' olarak bilinen 5137 metre yüksekliğindeki Ağrı Dağı'nda buzulların erimesi ile oluşan sel suları, dev kayaları sürükled..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23