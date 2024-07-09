2024-07-09 20:23:57 Bu kareler kartpostalları aratmıyor
Hatay Samandağ'da kuş cennetinde objektiflere yansıyan görüntüler kartpostalları aratmıyor.
Hatay Samandağ'da kuş cennetinde objektiflere yansıyan görüntüler kartpostalları aratmıyor.
Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay, kuşların göç yollarındaki duraklarından.
Samandağ ilçesinde bulunan ve "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Milleyha Sulak Alanı, Türkiye'de ender görülen kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.
Bölgede görülen ve objekttiflere yansıyan kuşların güzelliği mest ediyor.
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