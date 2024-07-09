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Yaşam
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Bu kareler kartpostalları aratmıyor

2024-07-09 20:23:57
Bu kareler kartpostalları aratmıyor

Hatay Samandağ'da kuş cennetinde objektiflere yansıyan görüntüler kartpostalları aratmıyor.

#1
Foto - Bu kareler kartpostalları aratmıyor

Türkiye'nin en güneyinde bulunan Hatay, kuşların göç yollarındaki duraklarından.

#2
Foto - Bu kareler kartpostalları aratmıyor

Samandağ ilçesinde bulunan ve "Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Milleyha Sulak Alanı, Türkiye'de ender görülen kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor.

#3
Foto - Bu kareler kartpostalları aratmıyor

Bölgede görülen ve objekttiflere yansıyan kuşların güzelliği mest ediyor.

#4
Foto - Bu kareler kartpostalları aratmıyor

#5
Foto - Bu kareler kartpostalları aratmıyor

#6
Foto - Bu kareler kartpostalları aratmıyor

#7
Foto - Bu kareler kartpostalları aratmıyor

#8
Foto - Bu kareler kartpostalları aratmıyor

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