  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
11
Bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

2023-06-09 10:29:59
Bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

Bitlis’in Ahlat ilçesinde bulunan ve içinde mağaraların bulunduğu Uludere Kanyonu keşfedilmeyi bekliyor.

#1
Foto - Bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

Ahlat ilçesinin Uludere köyünden başlayıp Cemalettin köyündeki Ziyaret Tepesi’ne kadar uzanan 10 kilometrelik kanyon, derinliği ve genişliği ile dikkat çekiyor.

#2
Foto - Bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

Adını başlangıç noktası olan Uludere köyünden alan kanyonun içinde mağara yerleşimleri, özellikle ilkbahar mevsiminde coşkun bir şekilde akan dere ve zengin bitki örtüsü bulunuyor.

#3
Foto - Bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

Kimi yerlerde derinliği 100 metreyi aşan doğa harikası Uludere Kanyonu’nun keşfedilerek turizme kazandırılması bekleniyor.

#4
Foto - Bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

Kanyonun uzandığı Cemalettin köyünde yaşayan Memet Akar, Uludere Kanyonu’nun bölgede eşine az rastlanır büyüklükteki kanyonlardan biri olduğunu söyledi.

#5
Foto - Bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

Kanyonun keşfedilerek turizme kazandırılması gerektiğini ifade eden Akar, “Bu gördüğünüz alan Uludere Kanyonu diye geçiyor. Şu an bulunduğumuz alan Cemalettin köyüne bağlı ve Ziyaret Tepesi’ne kadar uzanan çok geniş bir alan.

#6
Foto - Bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

Bu kanyonda mağaralar, keşfedilmeyi bekleyen çok güzel alanlar var. Benim çocukluğum ve bu köyde yaşayan herkesin çocukluğu bu kanyonun içinde geçti.

#7
Foto - Bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

Burası Uludere köyünden başlayıp Cemalettin köyünün üst kısmındaki Ziyaret Tepesi’ne kadar süren ve keşfedilmeyi bekleyen çok güzel bir kanyon. Burası mükemmel, herkesin gelip görmesini istiyoruz” dedi.

#8
Foto - Bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

#9
Foto - Bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

#10
Foto - Bu kanyon keşfedilmeyi bekliyor

‘Yok artık’ dedirten açıklama geldi! 6 milyon Arap Türkiye'ye geliyor
Ekonomi

‘Yok artık’ dedirten açıklama geldi! 6 milyon Arap Türkiye'ye geliyor

Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eresin, 'Körfez ülkelerinden 6 milyon turist bekliyoruz" açıklamasını yaptı. Arap turistlerin Türk..
Benzema neden Al Ittihad'ı tercih etti? 'Ben bir Müslümanım...'
Spor

Benzema neden Al Ittihad'ı tercih etti? 'Ben bir Müslümanım...'

İspanyol devi Real Madrid ile yollarını ayıran ve Suudi Arabistan ekibi Al Ittihad ile anlaşan Karim Benzema, Suudi Arabistan'ı tercih etme ..
Ve Kübra Par böyle veda etti
Medya

Ve Kübra Par böyle veda etti

Uzun bir süredir Habertürk'te köşe yazarlığı ve sunuculuk yapan Kübra Par, yazdığı son yazı ile okurlarına ve izleyicilerine veda etti...
ABD, Suriye'ye kapıları kapattı
Dünya

ABD, Suriye'ye kapıları kapattı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Anthony Blinken Suudi Arabistan'a gerçekleştirdiği ziyarette yaptığı açıklamada, Suriye i..
Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz! Saç ekimi etkisi, fışkırtıyor
Kadın - Aile

Saç dökülmesini hayatınızdan komple çıkaran bu tarifi mutlaka denemelisiniz! Saç ekimi etkisi, fışkırtıyor

Uzun zamandır saç dökülmesi sorunu yaşıyorsunuz ve denemediğiniz yol kalmadı mı? Denediğiniz tüm yöntemleri bir kenara bırakın ve sizin için..
Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik atamalar yapıldı
Gündem

Atama kararları Resmi Gazete'de! Kritik atamalar yapıldı

Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayımlandı. Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Ku..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23