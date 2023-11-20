Bu kafe herkesi şaşırtıyor!

Müşteri Dursun Gündüz, kafenin işletmecisinin ağaçları kırmamak için çok çaba sarf ettiğini belirterek, "Arkadaş burayı yaparken çok emek verdi. Ağacı kırmamak için her türlü çabayı harcadı. Çok iyi bir arkadaş. Ağaç sevgisi başkadır. Ağaç hastalığa karşı da iyidir. Ağacı çok severim" diye konuştu.