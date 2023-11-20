2023-11-20 19:47:36 Bu kafe herkesi şaşırtıyor!
Sivas'ta bulunan bu kafe, müşterilerini hayrete düşürüyor.
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Sivas'ta bulunan bu kafe, müşterilerini hayrete düşürüyor.
Sivas’ın İmranlı ilçesinde yapılan kafenin içinden geçen ağaçlar görenleri hayrete düşüyor. Kafe yapılırken ağaçların kesilmemesi ise doğaseverlerden takdir topluyor.
Sivas’ın İmranlı ilçesinde yaşayan kafe işletmecisi Melek Akkaya, ağaç sevgisiyle takdir topluyor. İlçeye kafe yaparak işletmek isteyen Akkaya, kafeyi inşa ettirdiği alanda bulunan ağaçları kestirmedi.
Akkaya, eşinin de yarımıyla ağaç gövdeleri ve dallarını adeta kafenin bir parçası yaptı. Kafenin içinden geçerek çatısında büyüyen ağaçlar görenleri ise hayrete düşürüyor.
İşletmeci Melek Akkaya, hayvan ve ağaçları çok sevdiklerini söyleyerek, "Ağaçlar nefesimizdir. Hayvanları ve ağaçları çok seviyorum. Böyle bir şey düşündük. Eşim de 'Ben yaparım' dedi. Dalına bile zarar vermedik.
Kesmek daha kolay ama ağaçları sevdiğim için kesme taraftarı değilim o yüzden kaldı. Zorluğuna da katlandık. Yazın Orman Bakanlığından gelenler olmuştu. 'Ormanda bile ağaçlar kesiliyor, siz kesmemişsiniz' gibi söylemler oldu. Giderken teşekkür ettiler" dedi.
Müşteri Dursun Gündüz, kafenin işletmecisinin ağaçları kırmamak için çok çaba sarf ettiğini belirterek, "Arkadaş burayı yaparken çok emek verdi. Ağacı kırmamak için her türlü çabayı harcadı. Çok iyi bir arkadaş. Ağaç sevgisi başkadır. Ağaç hastalığa karşı da iyidir. Ağacı çok severim" diye konuştu.
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