Bu kafayla seni daha çok dolandırırlar Semih Kaya! Ne kadar ödediğini ve aldığını bilmiyormuş

Semih Kaya, Seçil Erzan tarafından aldığı çantadan GPS çıkması olayını ise şöyle anlattı: "Bir keresinde Seçil Erzan'dan 200 bin dolar fon getirisi olduğunu bildiğim bir parayı teslim almıştım. Seçil müdür, bana bu parayı mavi bir çanta içerisinde Levent'teki odasında 15 Kasım'da teslim etmişti. Akabinde ben içinden parayı alıp bankadaki hesabıma yatırdım. Çantayı da Seçil Erzan'a vermek istedim. Parayı yatırırken vezneye de o çantayla gitmiştim. Fakat Seçil müdür, 'Çanta sende kalsın' dedi. Ben de boş çantayı alıp aracıma koydum. Akabinde 16 Kasım günü aracımla Bodrum'a gitmek için havalimanına doğru yola çıktım. Aracı havalimanına park ettim. Aynı gün geri dönüp aracıma bindiğimde seyir halindeyken bu çantadan ses geldiğini duydum. Şüphelenip çantanın içini kontrol ettiğimde bir GPS cihazı gördüm. Üzerinde Apple yazısı vardı ve seri numarası yazılıydı. Google'dan seri numarasını girdiğimde telefonun son dört rakamını öğrendim. Akabinde Seçil'in Levent'teki ofisine gidip bu durumun ne olduğunu sordum. Çünkü çantada GPS olduğunu görünce çok korktum. Çünkü beni takip ettiklerini düşündüm. Zaten şubeye gitmeden önce Seçil'i arayıp konu hakkında bilgi vermiştim. Şubede Seçil'in yanına gittiğimde, Seçil bana GPS'in Atilla Baltaş'a ait olduğunu, Atilla'nın çok saf temiz bir insan olduğunu, eski sevgilisi olduğunu, ayrıldıklarını fakat Atilla'nın kendisini halen takip ettirdiğini, bu sebeple de GPS'in çantada olduğunu söyledi. Karakola gidip şikayetçi olacağımı söyledim. 10 dakika sonra Atilla Baltaş, Seçil'in odasına geldi. Bana daha önce aracından çantasının çalındığını ve içinde para olduğunu, bu sebeple tekrar çalınmasından endişe edip çantaya GPS cihazı koyduğunu ve bu cihazın kendisine ait olduğunu söyledi. Ben de beyanlarına itibar ederek GPS cihazı bulunan çantayı Atilla Baltaş'a teslim ettim. Bu olay sebebiyle sadece Seçil Erzan'dan şikayetçiyim."