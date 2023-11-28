Bu kafayla seni daha çok dolandırırlar Semih Kaya! Ne kadar ödediğini ve aldığını bilmiyormuş

Semih Kaya ifadesinde, Erzan'ın fona ilişkin kısa süreli vadelerden yani 20-30 gün süreli değişken vadelerden bahsettiğini belirterek, "Fona para yatırırken herhangi bir kimsenin isminden bahsetmedi. Bu fonun banka bünyesindeki bir fon olduğunu ve getirisinin tamamen bana ait olacağını söylemişti" dedi. Erzan'ın iki ödemeyi Levent'teki odasında, diğerlerinin şube önünde araç içerisinde teslim ettiğini de söyleyerek, "Akabinde zaten birlikte Seçil müdür ile bankaya girdim. Bana verdiği paraları Denizbank'taki hesabıma yatırdım" dedi. Savcının, Bodrum'da gayri menkulu olup olmadığını sorması üzerine Semih Kaya, Bodrum'da bir villa satın aldığını, ödemeleri devam ettiği için tapusunu üzerine alamadığını, 2022 Eylül'de Denizbank Levent Şubesi'nde 100 bin dolar parayı villalardan sorumlu kişiye ödediğini, Erzan'ın da yanında olduğunu, birinci kattaki vezneden parayı alıp sorumlu kişiye teslim ettiğini belirtti.