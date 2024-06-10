Bu kadarına da pes artık! Adana'da bir garip olay

Mahallede aracı düzenli olarak gördüğünü belirten Bülent Sezgin, "Bu muhite göre hiç de iyi bir görüntüsü yok. İnsanlar çöplerden dolayı buradan burunlarını tıkayarak geçiyorlar. İlk gördüğümde şaşırdım, baktım arabayı biri dolduruyor. Şapkalı ve yaşlı biriydi. Sağdan soldan kağıt topluyor, arabanın yanına bırakıyor. Sonrasında belirli bir şekilde biriktikten sonra götürerek satıyor. Aracın içi insan binecek gibi değil zaten. Aracın içi plastik, pet şişe, teneke ve karton kutu dolu. Kış aylarında da fazla dikkatimi çekiyordu ancak ilk kez bu kadar dolu ve tıka basa gördüm. İğrenç bir görüntüyle karşılaştım" diye konuştu.