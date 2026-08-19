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Bu kadar da olmaz denilen gelişme: Olay sözler bunlar dikkat çekiyor artık!

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Bu kadar da olmaz denilen gelişme: Olay sözler bunlar dikkat çekiyor artık!

Kasımpaşa'nın Yasin Özcan için Beşiktaş'a yaptığı kiralama teklifi reddedildi. Bunun arkasında sportif gerekçelerden çok maddi koşullar bulunuyor...

#1
Foto - Bu kadar da olmaz denilen gelişme: Olay sözler bunlar dikkat çekiyor artık!

Beşiktaş, Tammy Abraham'ın Aston Villa'ya satışı sonrasında Yasin Özcan'ı da 27 Ocak 2027 tarihine kadar kiralamıştı (bedelsiz). Siyah-Beyazlılar, satın alma opsiyonunu kullanırsa 20 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalanacak. Yasin, Beşiktaş'ta istediği süreleri bulamadı.

#2
Foto - Bu kadar da olmaz denilen gelişme: Olay sözler bunlar dikkat çekiyor artık!

Oyuncunun altyapısından çıktığı Kasımpaşa da bunun üzerine Kartal'a kiralama teklifi sunmuştu. Ancak İstanbul ekibinin, Yasin'in maaşının tamamını bile ödemek istemediği belirtildti. Beşiktaş, bu öneriyi geri çevirdi. Maddi koşullarda iyileşme yaşanırsa durum değişebilir.

#3
Foto - Bu kadar da olmaz denilen gelişme: Olay sözler bunlar dikkat çekiyor artık!

1.85 boyundaki konusunda gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Ancak bunların belirli bir seviyede olması gerekiyor. Kasımpaşa dışında şu ana kadar konuyla ilgili Beşiktaş'ın kapısını çalan yok. Fotospor'a göre; önümüzdeki süreçte durum değişir mi, henüz bilinmiyor...

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