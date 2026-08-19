Bu kadar da olmaz denilen gelişme: Olay sözler bunlar dikkat çekiyor artık!

1.85 boyundaki konusunda gelecek teklifler değerlendirmeye alınacak. Ancak bunların belirli bir seviyede olması gerekiyor. Kasımpaşa dışında şu ana kadar konuyla ilgili Beşiktaş'ın kapısını çalan yok. Fotospor'a göre; önümüzdeki süreçte durum değişir mi, henüz bilinmiyor...