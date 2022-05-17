Bu iş için özel ekiple harekete geçtiler! Ayda 30 bin lira kazanıyorlar

Türkiye`de enginar soyuculuğunu yapabilen çok fazla kişinin olmadığını belirten Kenan Taş, "Ankara`nın Güdül ilçesi kırsal Karacaören Mahallesi`nden bu iş için 3 kişi özel olarak geldik ve bu işte biz bir markayız. Türkiye`de bizim bu yatığımız işi yapabilen en fazla 200 kişi çıkar. Ama bu enginarı bizden daha düzgün soyabilen de yok. Eğitimini babadan aldım. Sezonda geliyoruz, sezon bitince de gidiyoruz. Dışarıdan görüldüğü gibi kolay bir iş değil ve herkes yapamaz. Bıçaklarınızın keskin olması gerekiyor, devamlı pür dikkat istiyor. Dikkatinizi elinizdeki bıçağa vermeniz lazım ki hem istenmeyen bir kaza yaşanmasın hem de enginarı istenilen şekilde soyabilin. Enginarın tanesini 70 kuruştan soyuyoruz ve günde bin, bin 500 adet arasında çanak çıkarıyoruz" dedi.