2023-09-24 12:54:40 Ama bu imkansız! Bütün dünya şaşkın! Az kalsın küçük dilini yutuyordu
Su altı fotoğrafçısı suya atladı ve birkaç metre derinlikte uzaylıya benzeyen bir canlıyla karşılaştı. Hemen fotoğraf makinesine davranan fotoğrafçısı, ilginç yaratığın fotoğraflarını çekti. 7 kolu olan yaratığın, aynı zamanda ürkütücü yaraları vardı. Fotoğrafları gören uzmanlar, onun 7 kollu bir ahtapot olduğunu ve bu türün dünyadaki en büyük ahtapot türü olduğunu dile getirdi. Yaraların ise korkunç bir saldırı sonucunda meydana gelmiş olabileceği tahmin edildi.