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Ama bu imkansız! Bütün dünya şaşkın! Az kalsın küçük dilini yutuyordu

2023-09-24 12:54:40
Ama bu imkansız! Bütün dünya şaşkın! Az kalsın küçük dilini yutuyordu

Su altı fotoğrafçısı suya atladı ve birkaç metre derinlikte uzaylıya benzeyen bir canlıyla karşılaştı. Hemen fotoğraf makinesine davranan fotoğrafçısı, ilginç yaratığın fotoğraflarını çekti. 7 kolu olan yaratığın, aynı zamanda ürkütücü yaraları vardı. Fotoğrafları gören uzmanlar, onun 7 kollu bir ahtapot olduğunu ve bu türün dünyadaki en büyük ahtapot türü olduğunu dile getirdi. Yaraların ise korkunç bir saldırı sonucunda meydana gelmiş olabileceği tahmin edildi.

#1
Foto - Ama bu imkansız! Bütün dünya şaşkın! Az kalsın küçük dilini yutuyordu

Washington'daki bir dalgıç, eyaletin kıyı şeridi boyunca sığ sularda yaşayan devasa, uzaylı görünümlü bir ahtapotun çarpıcı fotoğraflarını çekti. Hayatının çoğunu derin denizlerde geçiren, nadir görülen kafadan bacaklının, yakın zamanda bir kurabiye kesici köpekbalığı saldırısına uğramış olabileceğini düşündüren yaralanmalar vardı.

#2
Foto - Ama bu imkansız! Bütün dünya şaşkın! Az kalsın küçük dilini yutuyordu

Washington'da yaşayan sualtı fotoğrafçısı Eric Askilsrud, fotoğrafları 8 Eylül'de Kanada sınırı yakınındaki Salish Denizi'ndeki Tongue Point'te dalış yaparken çekti. Askilsrud, yosun gölgesini keşfederken 3 metre derinliğindeki suda ahtapotla karşılaştı. Alışılmadık görünümlü kafadanbacaklı yaklaşık 0,9 m uzunluğundaydı.

#3
Foto - Ama bu imkansız! Bütün dünya şaşkın! Az kalsın küçük dilini yutuyordu

Askilsrud, WordsSideKick.com'a "Dokunaçları aşağıdayken hareketsiz bir şekilde yüzüyordu" dedi. Askilsrud ilk başta bunun bir yosun dolaşması olduğunu düşündü, ancak çok geçmeden "çok tuhaf görünümlü" bir ahtapota baktığını fark etti.

#4
Foto - Ama bu imkansız! Bütün dünya şaşkın! Az kalsın küçük dilini yutuyordu

Askrilsrud'un ahtapotun hangi türe ait olduğu hakkında hiçbir fikri yoktu, bu yüzden fotoğraflarını Washington Üniversitesi'nde deniz biyoloğu olan ve yaratığın yedi kollu bir ahtapot (Haliphron atlanticus) olduğunu tanımlayan Gregory Jensen'e gönderdi.

#5
Foto - Ama bu imkansız! Bütün dünya şaşkın! Az kalsın küçük dilini yutuyordu

Damar ahtapotları veya septopuslar olarak da bilinen yedi kollu ahtapotlar, gezegendeki en büyük ahtapot türlerinden biridir; maksimum uzunluğu yaklaşık 3,4 m'ye ulaşabilir. İsmine rağmen bu ahtapotların aslında sekiz kolu var. Ancak erkeklerin, yumurtaları döllemek için kullanılan özel bir kol olan hektokotillerini sağ gözlerinin altındaki bir kesede sakladıkları biliniyor; bu isim de bu şekilde ortaya çıktı.

#6
Foto - Ama bu imkansız! Bütün dünya şaşkın! Az kalsın küçük dilini yutuyordu

Monterey Körfezi Akvaryum Araştırma Enstitüsü'ne (MBARI) göre, Severn kollu ahtapotlar genellikle kıyıdan uzakta derin sularda yaşıyor. Sonuç olarak, türler hakkında bildiklerimizin çoğu, uzaktan kumandalı araç (ROV) görüntülerinden veya 2020'de Puget Sound, Washington'da bulunanlar gibi örneklerin kıyıya vurması sırasında elde edilen görüntülerden geliyor. 2017 yılında MBARI tarafından işletilen bir ROV, yumurta sarılı denizanası (Phacellophora camtschatica) ile beslenen yedi kollu bir ahtapotu filme aldı.

#7
Foto - Ama bu imkansız! Bütün dünya şaşkın! Az kalsın küçük dilini yutuyordu

Bu da türün balık veya kabukluları avlamak yerine çoğunlukla yavaş hareket eden denizanasıyla beslendiğini öne sürdü. Yedi kollu ahtapotları hangi yırtıcı hayvanların hedef alabileceği belli değil. Ancak yakın zamanda fotoğraflanan bireyin üzerindeki garip yuvarlak izler, çeşitli deniz hayvanlarından ürkütücü derecede dairesel et parçalarını ısırdığı bilinen küçük bir köpekbalığı olan kurabiye kesici köpekbalığı (Isistius brasiliensis) tarafından yapılmış olabilir.

#8
Foto - Ama bu imkansız! Bütün dünya şaşkın! Az kalsın küçük dilini yutuyordu

Son zamanlarda Salish Denizi'nin sığ sularında da yedi kollu bir ahtapot görüldü. 17 Eylül'de Cam Polglase, Tongue Point'ten sadece 37 kilometre uzakta, Britanya Kolumbiyası'ndaki Victoria yakınlarındaki Ogden Point'te bir kişiyi filme aldı. Bunun sadece bir tesadüf mü olduğu yoksa bu ahtapotların daha sığ sulara yönelmesine neden olan bir şeyin olup olmadığı şu anda belli değil.

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