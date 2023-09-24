Ama bu imkansız! Bütün dünya şaşkın! Az kalsın küçük dilini yutuyordu

Son zamanlarda Salish Denizi'nin sığ sularında da yedi kollu bir ahtapot görüldü. 17 Eylül'de Cam Polglase, Tongue Point'ten sadece 37 kilometre uzakta, Britanya Kolumbiyası'ndaki Victoria yakınlarındaki Ogden Point'te bir kişiyi filme aldı. Bunun sadece bir tesadüf mü olduğu yoksa bu ahtapotların daha sığ sulara yönelmesine neden olan bir şeyin olup olmadığı şu anda belli değil.