  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Eğitim
5
Bu ildeki öğrencilere müjde! Tamamen ücretsiz oldu

2023-11-30 15:21:44
Bu ildeki öğrencilere müjde! Tamamen ücretsiz oldu

Muş’un Hasköy ilçesinde 2023-2024 yılı eğitim öğretim döneminde öğrenciler, belediyeye ait halk otobüslerinden ücretsiz faydalanacak.

#1
Foto - Bu ildeki öğrencilere müjde! Tamamen ücretsiz oldu

Hasköy Belediyesi yeni eğitim öğretim yılında da yine öğrencilere sağladığı ücretsiz ulaşım desteğini sürdürüyor. İlçede öğrenciler, belediyeye ait halk otobüslerinden ücretsiz faydalanacak. Belediye Meclisi tarafından alınan kararla il merkezinde bulunan okullarda eğitim öğretim gören tüm Hasköylü öğrenciler için ücretsiz ulaşım imkânı sağlandı.

#2
Foto - Bu ildeki öğrencilere müjde! Tamamen ücretsiz oldu

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, daha önce bir otobüsle Hasköy-Muş arasında ulaşımı sağlarken bir otobüs daha aldıklarını ifade ederek, “Muş-Hasköy arasında çalışan hat minibüsleri vatandaşlardan 70 lira ulaşım ücreti alıyor. Biz belediye olarak aldığımız meclis kararıyla öğrencilerimizden ücret almıyoruz, vatandaşlarımızdan ise 5 lira gibi cüzi bir para alıyoruz. Bu açıdan belediye olarak halka hizmet Hakka hizmet diyoruz. Bizim amacımız öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunmaktır. Hem üniversite hem de kurslara giden öğrencilerimiz var. Araçlarımız sabah erkenden öğrencileri alıp okullarına bırakıyor. Akşam saatlerinde de okullardan alıp ilçe merkezine getiriyor. Bilindiği üzere Hasköy, Muş’un bir mahallesi haline geldi. Her saat başı araçlarımız Hasköy - Muş arası aralıksız sefer yapmaktadır” dedi.

#3
Foto - Bu ildeki öğrencilere müjde! Tamamen ücretsiz oldu

Muş Anadolu Lisesinde eğitim öğretim gören öğrencilerden Ahmet Turan ise, “Muş’tan Hasköy’e ücretsiz gidiyorum. Belediyenin çok güzel bir hizmetidir. Okulumuza rahat gidip geliyoruz. Bizlerden hiç ücret alınmıyor, rahat gidip geliyoruz” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - Bu ildeki öğrencilere müjde! Tamamen ücretsiz oldu

Muş Sosyal Bilimler Lisesinde okuyan Mehmet Ensar Özden de, “Belediyenin hizmetinden faydalanıyoruz. İki tane belediye otobüsümüz var. Belediye başkanımızdan memnunuz” şeklinde konuştu.

Veysel Tiryaki istifa etti!
Siyaset

Veysel Tiryaki istifa etti!

Veysel Tiryaki, Tarım ve Orman Bakan Yardımcılığı görevinden istifa etti.
Gariban evi dediler havuzlu villa çıktı
Gündem

Gariban evi dediler havuzlu villa çıktı

CHP lideri Özgür Özel ve avanesinin köpürttüğü “Devlet bin 875 liralık dairenin kirasını 18 bin liraya yükseltti” iddiası büyük bir asparaga..
Elon Musk, kendisine reklam boykotu yapan Siyonist şirketlere çok sert çıkıştı “Gidin kendinizi (…Küfür) dedi.
Sosyal Medya

Elon Musk, kendisine reklam boykotu yapan Siyonist şirketlere çok sert çıkıştı “Gidin kendinizi (…Küfür) dedi.

Elon Musk, ABD’ye dönüşü sonrasında Twitter’ı boykot eden şirketler hakkında oldukça sert sözler sarf etti. Elon Musk "Reklam vermelerini is..
Ruslar,

Ruslar, "ABD Türkiye'den imkansızı istiyor" diyerek Ankara'nın en büyük silahını açıkladı
Japonya’dan skandal ötesi “Türkiye” kararı! Hani kardeştik ulan

Japonya’dan skandal ötesi “Türkiye” kararı! Hani kardeştik ulan
Cevap ver Karamollaoğlu! ‘Ey terörist Hamas’ diyenlere sözünüz yok mu?
Siyaset

Cevap ver Karamollaoğlu! ‘Ey terörist Hamas’ diyenlere sözünüz yok mu?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "Ben şimdi Temel Karamollaoğlu’na soruyorum, siz kürsüye çıkıp, 'Ey İ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23