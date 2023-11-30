Bu ildeki öğrencilere müjde! Tamamen ücretsiz oldu

Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel, daha önce bir otobüsle Hasköy-Muş arasında ulaşımı sağlarken bir otobüs daha aldıklarını ifade ederek, “Muş-Hasköy arasında çalışan hat minibüsleri vatandaşlardan 70 lira ulaşım ücreti alıyor. Biz belediye olarak aldığımız meclis kararıyla öğrencilerimizden ücret almıyoruz, vatandaşlarımızdan ise 5 lira gibi cüzi bir para alıyoruz. Bu açıdan belediye olarak halka hizmet Hakka hizmet diyoruz. Bizim amacımız öğrencilerimizin eğitimlerine katkıda bulunmaktır. Hem üniversite hem de kurslara giden öğrencilerimiz var. Araçlarımız sabah erkenden öğrencileri alıp okullarına bırakıyor. Akşam saatlerinde de okullardan alıp ilçe merkezine getiriyor. Bilindiği üzere Hasköy, Muş’un bir mahallesi haline geldi. Her saat başı araçlarımız Hasköy - Muş arası aralıksız sefer yapmaktadır” dedi.