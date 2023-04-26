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Sağlık
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Bu hatayı yapanın işi biter! Bir damla zehri bile öldürmeye yetiyor

2023-04-26 11:08:13
Bu hatayı yapanın işi biter! Bir damla zehri bile öldürmeye yetiyor

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte doğada, bağda, bahçede ve üretim yapılan sera ve camekanlarda yılan ve akrepler gün yüzüne çıktı. Sıcaklıkların yükselmesiyle ortaya çıkan yılan ve akreplerin vatandaşları ısırıp sokabileceğine dikkat çeken uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yılan ve akrep sokmasının tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bir damla zehrinin bile ölümcül olabileceğine dikkat çekilerek, böyle bir durumda mutlaka hızlı şekilde en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğine vurgu yapıldı. Peki Yılan, akrep sokmasında yapılacaklar neler? Yılan sokunca ne yapılmalı? Akrep sokunca ne yapılmalı? Yılan akrep sokmasının tedavisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...

#1
Foto - Bu hatayı yapanın işi biter! Bir damla zehri bile öldürmeye yetiyor

Yılan ve akrep sokması durumunda vatandaşların yapması gerekenler hakkında bilgilendirdiği açıklamada, “Yılanın ısırdığı yerdeki zehir emilerek veya yaralı bölgeye kati atılarak boşaltılmamalıdır. Yılan tarafından ısırılan kişi en hızlı şekilde en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır.

#2
Foto - Bu hatayı yapanın işi biter! Bir damla zehri bile öldürmeye yetiyor

Vatandaşlarımız kendilerini korumak için, akrep ve yılan yuvalarından, özellikle kaya, ağaç kovuğu ya da oyuklardan uzak durulmalı, kamp, piknik ya da tarlada çalışma alanlarında dikkatli olmalıdır.

#3
Foto - Bu hatayı yapanın işi biter! Bir damla zehri bile öldürmeye yetiyor

Kırsalda ve tatil beldelerinde evi olanlar, akrep ile yılanların girmemesi için kapı ve pencerelerini kapalı tutmalıdır. Arazi yürüyüşlerinde kapalı ayakkabı ya da bot giyilmeli, yerde uyumamaya özen gösterilmelidir. Akrep ve yılan sokması sonrası ortaya çıkan reaksiyon kişiden kişiye ve canlının türlerine göre değişiklik gösterebileceği gibi zehirli yılan ve akrep sokmaları özellikle çocuklar ve 65 yaş üstü yaşlılar için öldürücü etkiye sahip olabilir" denildi.

#4
Foto - Bu hatayı yapanın işi biter! Bir damla zehri bile öldürmeye yetiyor

Yaranın üzerine herhangi bir müdahale uygulanmaz

#5
Foto - Bu hatayı yapanın işi biter! Bir damla zehri bile öldürmeye yetiyor

Akrep sokmalarında kuvvetli bir lokal reaksiyon oluşabileceğine işaret edilen açıklamada, "Ağrı, ödem, iltihaplanma, kızarma, morarma, adale krampları, titreme ve karıncalanma, huzursuzluk ve havale gözlenebilir. Böyle bir durumda akrebin sokmuş olduğu vücut bölgesi hareket ettirilmemeye çalışılır ve yatar bir pozisyonda tutulur.

#6
Foto - Bu hatayı yapanın işi biter! Bir damla zehri bile öldürmeye yetiyor

Sonrasında hemen yaralı bölgeye soğuk uygulama uygulanır ve kişinin kan dolaşımının engellenmemesi sağlanarak yaralı bölgeye bandaj sarılır, yaranın üzerinde herhangi bir müdahale uygulanmaz" ifadeleri kullanıldı.

#7
Foto - Bu hatayı yapanın işi biter! Bir damla zehri bile öldürmeye yetiyor

Acil yardım isteyin Yılan sokmalarının ise lokal ve genel belirtiler verdiği bilgisi paylaşılan açıklamada şöyle denildi: "Bölgede morluk, iltihaplanma (1–2 hafta sürer), kusma, karın arısı, ishal gibi sindirim sistemi bozuklukları, aşırı susuzluk, şok, kanama, psikolojik bozukluklar, kalpte ritim bozukluğu, baş ağrısı ve solunum düzensizliği gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir.

#8
Foto - Bu hatayı yapanın işi biter! Bir damla zehri bile öldürmeye yetiyor

Yılan sokmalarında; hasta sakinleştirilip, dinlenmesi sağlanır. Bölge su ile yıkanır, yaraya yakın bölgede baskı yapabilecek eşyalar (yüzük, bilezik vb.) hemen çıkartılır. Eğer yılan kişinin baş ya da boyun bölgesini sokmuş ise hemen yaranın çevresine baskı uygulaması, kol ve bacaklarda ise yara üstünden dolaşımı engellemeyecek şekilde bandaj uygulaması (turnike uygulanmaz) ve soğuk uygulama yapılır. Yara üzerine herhangi bir girişimde bulunulmaz (yara emilmez) ve takip edilerek acil yardım istenilir. Hastanın gözetim altında tutulup duruma göre müdahale edilmesi gerekmektedir. Akrep ve yılan sokmalarında kişi sakin olmalı, mümkünse sokan canlının fotoğrafı çekilerek, hekim ile paylaşılmalı.

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