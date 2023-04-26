Bu hatayı yapanın işi biter! Bir damla zehri bile öldürmeye yetiyor

Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte doğada, bağda, bahçede ve üretim yapılan sera ve camekanlarda yılan ve akrepler gün yüzüne çıktı. Sıcaklıkların yükselmesiyle ortaya çıkan yılan ve akreplerin vatandaşları ısırıp sokabileceğine dikkat çeken uzmanlar vatandaşlara uyarılarda bulundu. Yılan ve akrep sokmasının tüm dünyada ciddi bir halk sağlığı sorunu olduğuna dikkat çekilen açıklamada, bir damla zehrinin bile ölümcül olabileceğine dikkat çekilerek, böyle bir durumda mutlaka hızlı şekilde en yakın sağlık kuruluşlarına başvurulması gerektiğine vurgu yapıldı. Peki Yılan, akrep sokmasında yapılacaklar neler? Yılan sokunca ne yapılmalı? Akrep sokunca ne yapılmalı? Yılan akrep sokmasının tedavisi ile ilgili ayrıntılar haberimizde...