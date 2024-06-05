2024-06-05 16:06:43 Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...
Günümüzün kolay alışveriş kültürü tüketiciler için birçok harcama tuzağını da beraberinde getiriyor. Ancak bu tür tuzaklara düşmek altından kalkamayacağınız harcamalara yol açabilir. Kredi kartınızla harcama yapmak oldukça basittir. Kartınızı cihaza okutursunuz veya alışveriş yapacağınız siteye gerekli bilgileri girerek onayla tuşuna tıklarsınız… İşte bu kadar kolay! Ancak harcama yapmanın kolay olması yükümlülüğü altına girdiğiniz borcun ödenmesini de kolay hale getirmez. Bento Bucks’ın haberinde harcama dürtünüze hakim olmanın ve cüzdanınızı kontrolünü elinize almanın yollarına yer veriliyor. Haberde tüketicilerin karşı koyması tavsiye edilen 14 harcama tuzağına yer veriliyor: