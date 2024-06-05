  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İşte dünyanın en iyi Türk üniversiteleri!

Bu cami tam 38 yıl sonra minaresine kavuştu

35 milyon euroluk dünya yıldızını bedavaya alacak! Müthiş gelişmeyi böyle duyurdular: Transfere resmen müdahil oldu…

Rus basını Türkiye ile ilgili doğalgaz gelişmesini böyle duyurdu: Bunu ilk kez yapıyorlar

Gelecek adına korkutan gerçek! Sadece 19 yılda 100 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım alanı kaybedildi

Türk İHA'larına yeni rakip! İnsansız hava aracının havada kalma süresi herkesi şaşırttı ama gerçek

Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

Suudi Arabistan 1,4 trilyon dolarlık proje için Türkiye'nin kapısını çaldı: Siz yapın

Kazayla ortaya çıktı! Aynı yerden 2 kere adeta hazine bulundu

Su toplayan bir yeri neden patlamamamız gerektiğini öğrenince bir daha...
Ekonomi
14
Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

2024-06-05 16:06:43
Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

Günümüzün kolay alışveriş kültürü tüketiciler için birçok harcama tuzağını da beraberinde getiriyor. Ancak bu tür tuzaklara düşmek altından kalkamayacağınız harcamalara yol açabilir. Kredi kartınızla harcama yapmak oldukça basittir. Kartınızı cihaza okutursunuz veya alışveriş yapacağınız siteye gerekli bilgileri girerek onayla tuşuna tıklarsınız… İşte bu kadar kolay! Ancak harcama yapmanın kolay olması yükümlülüğü altına girdiğiniz borcun ödenmesini de kolay hale getirmez. Bento Bucks’ın haberinde harcama dürtünüze hakim olmanın ve cüzdanınızı kontrolünü elinize almanın yollarına yer veriliyor. Haberde tüketicilerin karşı koyması tavsiye edilen 14 harcama tuzağına yer veriliyor:

#1
Foto - Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

1. Günlük kahve harcamaları Her sabah içtiğiniz bir fincan kahve biriktiğinde tahmin ettiğinizden daha fazla bir meblağ haline gelebilir. İlk başta önemsiz gibi görünen bu basit harcama aylık olarak hesaplandığında yüksek bir meblağ oluşturabilir. Yakın tarihli bir araştırmaya göre Amerikalıların ,4’ü kahve dükkanlarına ya da 40 dolardan fazla harcıyor. Ancak bu rakam genellikle göz ardı ediliyor. Zira bir keyiften çok bir ihtiyaç olarak görülüyor.

#2
Foto - Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

2. Ödeme sırasında dürtüsü Ödeme sırasında alışveriş sepetine son dakika yeni bir şeyler ekleme dürtüsüne karşı direnmek zordur. Bu ister bir şeker isterse de bir dergi olsun stratejik bir şekilde ödeme reyonlarına yerleştirilir ve satın alınması teşvik edilir. Anlık dürtülerimizin sömürülmesini ve faturaların gereksiz masraflarla şişmesini engellemek için bu tür alışverişlerden kaçınmak en doğrusudur.

#3
Foto - Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

3. İnternet abonelikleri Başlatması ve unutması kolay olan abonelikler aylık veya yıllık ücretler alır ve hesap ekstrenizde kapladığı küçük alanla varlıklarınızı sessizce kemirebilir. Zira çoğu abonelik otomatik yenileme özelliğiyle gelir ve bir daha hiçbir zaman kullanmayacağınız hizmetler için gereksiz yere para ödemenize neden olabilir.

#4
Foto - Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

4. Uygulama içi satın alımlar Bir video oyunu oynarken karakterinize hızlı bir destek sağlamak için uygulama içi satın alım özelliğini kullanıyor olabilirsiniz. Ancak unutmamak gerekir ki bu satın alımlar hızla birikebilir ve mali durumunuzda kayda değer bir hasara yol açabilir. 2022'de mobil reklam harcamaları 362 milyar dolara ulaştı ve App Data Revenue tarafından bildirilen verilere göre bu rakam bir önceki yıla göre %7,7'lik bir artışa işaret ediyor. Bu tür harcamalar aylık ekstreniz gelene kadar bildirimden kaçma yetenekleri nedeniyle listeye dahil ediliyor.

#5
Foto - Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

5. Paket servis ve fast food restoran harcamaları Hızlı bir biçimde yemeğe ulaşma fikrinin konforu elbette yadsınamaz. Ancak akşam yemeği için fast food veya paket servise sık sık başvurmak masrafları hızlı bir biçimde artırır. Kredi kartı harcamalarınız için oldukça tehlikelidir. Zira zaman kazandırıyor gibi görünse de hem bütçemiz hem de sağlığımız için zararlıdır. 6. Otomatik yenilenen harcamalar Kredi kartı gerektiren ücretsiz denemeler veya abonelikler genellikle göz açıp kapayana kadar ücretli planlara dönüşebilir. Bu tür abonelikler adeta gelecekteki benliğinize tuzak kurmanız gibidir. Otomatik olarak yenilenen harcamalar genellikle nadiren kullanılan veya tamamen unutulan hizmetleri masraf olarak kartınızda biriktirir.

#6
Foto - Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

7. Gece geç saatlerde yapılan internet alışverişleri İnternette gece geç saatlerde gezinmek aslında istemediğiniz alışverişleri gerçekleştirmenize neden olabilir. Bu aç karnına market alışverişi yapmanın dijital karşılığıdır. Kredi kartı bilgileriniz bir tık uzağınızda olduğunda bu tip alışverişleri gerçekleştirmek olması gerekenden kolay olabilir. İşlemi yaptığınız sırada mantıklı görülen bir alışveriş aslında hiç ihtiyacınız olmayan bir şeyi satın almanızla sonuçlanabilir.

#7
Foto - Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

8. Yükseltmeler ve eklentiler Bir satın alma işlemi gerçekleştirirken küçük yükseltmeleri veya ek özellikleri göz önünde bulundurmak cazip gelebilir. Kredi kartı ile alışveriş yapmak da ‘biraz daha iyisi’ için daha fazla harcama yapmayı kolaylaştırabilir. Ancak çoğu zaman bu küçük artışlar en başta göz önünde bulundurduğunuz maliyeti önemli ölçüde artırabilir.

#8
Foto - Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

9. Sosyal medya etkisi Sosyal medyada dolaşmak hedefli reklamlar sonucu veya fenomenlerin etkisiyle spontane alışverişlere yol açabilir. Alışveriş özelliklerinin sosyal medya platformlarıyla entegrasyonu ideal bir yaşam tarzını satın alma veya trendleri takip etme vaadiyle bir hevesle gereksiz harcamalar yapmanıza sebep olabilir.

#9
Foto - Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

10. ‘Minimum harcama’ hilesi Perakende firmaları minimum satın alma gereksinimleri ile indirim yapmayı severler. Önceden belirlenen eşiğe ulaşmak için gereksiz eşyalar satın alma tuzağından uzak durmak önemlidir. Zira tüketici için ideal olanı alışveriş listesine sadık kalmak ve anlık satın alımlardan kaçınmaktır.

#10
Foto - Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

11. Dijital cüzdanlar Telefonunuz üzerinden zahmetsiz bir kaydırma hareketiyle alışveriş yapmak harcamaların ucunu kaçırmanızı kolaylaştırabilir. Ne kadar harcadığınıza dikkat etmek için bir bütçe belirleyin ve satın alım işlemleriniz rutin olarak takip edin.

#11
Foto - Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

12. ‘Ücretsiz kargo’ çılgınlığı Gönderimin ücretsiz olması tüketiciler için kolay bir biçimde avantaj gibi görünüyor olabilir. Ancak bu aynı zamanda gereksiz satın alımları da teşvik edecektir. ‘Ücretsiz kargo’ avantajından gerçekten faydalanmak için ihtiyaçlarınızı biriktirerek büyük bir sipariş listesi oluşturmak daha faydalı bir yöntemdir.

#12
Foto - Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

13. ATM kullanımı ATM ücretleri gereksiz harcamalara sebep olabilir. Nakit ihtiyaçlarınızı planlamak ve gereksiz masraflardan kaçınmak için ağınız içerisindeki ATM’lere bağlı kalmak en doğrusudur. Başka ağlardaki ATM’ler sadece acil durumlar için kullanılmalıdır.

#13
Foto - Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

14. ‘Her ihtimale karşı’ tuzağı Telefon şarj cihazı, seyahat boyu banyo malzemeleri veya rastgele teknolojik alışverişler genellikle ‘her ihtimale karşı’ yapılır. Varsayımsal durumlar dürtü alışverişine neden olur. Ancak bu para daha uygun bir yerde harcanabilir. Özel ihtiyaçlar için plan yapmak ancak ‘her ihtimale karşı’ ürün stoklama dürtüsüne karşı koymak en doğrusu. FINANSGUNDEM.COM

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Başkan Erdoğan'dan sürpriz kabul
Gündem

Başkan Erdoğan'dan sürpriz kabul

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 17.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde İYİ Parti eski Genel Başkanı Meral Akşener'i kabul ede..
Laikçi Yılmaz Özdil’den kadın istismarı ‘Şahane görüntü izlemiş olduk’
Sosyal Medya

Laikçi Yılmaz Özdil’den kadın istismarı ‘Şahane görüntü izlemiş olduk’

Amerika’nın verdiği canlı yayından alınan ve TRT ekranlarında sehven gösterilen göğüs kazası için Yılmaz Özdil'in söyledikleri tepki çekti...
İngilizce konuşsa yere göğe sığdıramazlar! ‘Arapça konuşan öğrenci’ provokasyonunda gerçek ortaya çıktı
Sosyal Medya

İngilizce konuşsa yere göğe sığdıramazlar! ‘Arapça konuşan öğrenci’ provokasyonunda gerçek ortaya çıktı

Mezuniyet töreninde Suriyeli bir öğrencinin yaptığı Arapça konuşma sosyal medyada linç edilirken, işin aslı bambaşka çıktı.
TCMB'den 2. el araç satışı kararı! O sistem devreye alındı
Ekonomi

TCMB'den 2. el araç satışı kararı! O sistem devreye alındı

Merkez Bankası, ödemeleri daha güvenli hale getirmek için FAST sistemini devreye soktu. Servis, öncelikli olarak 2. el araç satış işlemlerin..
ABD, Roma İmparatorluğu’yla aynı kaderi mi paylaşacak?
Ekonomi

ABD, Roma İmparatorluğu’yla aynı kaderi mi paylaşacak?

Zaman ve coğrafya bakımından ayrışsalar da, Roma İmparatorluğu ve ABD arasında çarpıcı benzerlikler bulunuyor.

Türkiye Rusya'ya karşı savaşa girip bakın ne yapacak! Eski albay, Ankara'nın 31 ülkeyi ters köşeye düşüreceği hamleyi açıkladı

Türkiye Rusya'ya karşı savaşa girip bakın ne yapacak! Eski albay, Ankara'nın 31 ülkeyi ters köşeye düşüreceği hamleyi açıkladı
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23