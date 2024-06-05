Bu harcama tuzaklarından uzak durun! Servet eritir...

4. Uygulama içi satın alımlar Bir video oyunu oynarken karakterinize hızlı bir destek sağlamak için uygulama içi satın alım özelliğini kullanıyor olabilirsiniz. Ancak unutmamak gerekir ki bu satın alımlar hızla birikebilir ve mali durumunuzda kayda değer bir hasara yol açabilir. 2022'de mobil reklam harcamaları 362 milyar dolara ulaştı ve App Data Revenue tarafından bildirilen verilere göre bu rakam bir önceki yıla göre %7,7'lik bir artışa işaret ediyor. Bu tür harcamalar aylık ekstreniz gelene kadar bildirimden kaçma yetenekleri nedeniyle listeye dahil ediliyor.