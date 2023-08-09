2023-08-09 12:54:22 Bu haberimiz Arda'yı zar zor oynatan Jesus'a gelsin... Helal olsun!
Fenerbahçe’de teknik direktörlük yaptığı dönemde Arda’yı oynatmamak için elinden geleni yapan Jorge Jesus bu haber karşısında büyük pişmanlık duyacağa benziyor. Arda Güler, hafta sonu başlayacak İspanya La Liga’da ‘İzlenecek 5 yeni transfer’den biri olarak gösterildi. La Liga’da izlenecek 5 yıldız içinde Arda Güler’in yanı sıra Barcelona’dan İlkay Gündoğan, Real Madrid’den Jude Bellingham, Atletico Madrid’den Cesar Azpilicueta ve Real Sociedad’dan Andre Silva yer alıyor.