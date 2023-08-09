Bu haberimiz Arda'yı zar zor oynatan Jesus'a gelsin... Helal olsun!

Hürriyet'e göre; Dünyanın en önemli Futbol liglerinden İspanya La Liga bu hafta sonu başlarken, ünlü Haber ajansı AFP, tüm abonelerine geçtiği ‘La Liga’da bu sezon izlenecek 5 isim’ listesinde Arda Güler’e de yer verdi. Haberde, Real Madrid’in Fenerbahçe’nin genç yeteneğini, 20 milyon Euro vererek ezeli rakibi Barcelona’nın burnunun dibinden aldığı belirtilip, “Madrid, Messi ile kıyaslanan genç Türk dahinin, ‘Galacticos’un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor” ifadeleri kullanıldı.