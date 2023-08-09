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Spor
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Bu haberimiz Arda'yı zar zor oynatan Jesus'a gelsin... Helal olsun!

2023-08-09 12:54:22
Bu haberimiz Arda'yı zar zor oynatan Jesus'a gelsin... Helal olsun!

Fenerbahçe’de teknik direktörlük yaptığı dönemde Arda’yı oynatmamak için elinden geleni yapan Jorge Jesus bu haber karşısında büyük pişmanlık duyacağa benziyor. Arda Güler, hafta sonu başlayacak İspanya La Liga’da ‘İzlenecek 5 yeni transfer’den biri olarak gösterildi. La Liga’da izlenecek 5 yıldız içinde Arda Güler’in yanı sıra Barcelona’dan İlkay Gündoğan, Real Madrid’den Jude Bellingham, Atletico Madrid’den Cesar Azpilicueta ve Real Sociedad’dan Andre Silva yer alıyor.

#1
Foto - Bu haberimiz Arda'yı zar zor oynatan Jesus'a gelsin... Helal olsun!

Hürriyet'e göre; Dünyanın en önemli Futbol liglerinden İspanya La Liga bu hafta sonu başlarken, ünlü Haber ajansı AFP, tüm abonelerine geçtiği ‘La Liga’da bu sezon izlenecek 5 isim’ listesinde Arda Güler’e de yer verdi. Haberde, Real Madrid’in Fenerbahçe’nin genç yeteneğini, 20 milyon Euro vererek ezeli rakibi Barcelona’nın burnunun dibinden aldığı belirtilip, “Madrid, Messi ile kıyaslanan genç Türk dahinin, ‘Galacticos’un yeni jenerasyonunun bir parçası olmasını umuyor” ifadeleri kullanıldı.

#2
Foto - Bu haberimiz Arda'yı zar zor oynatan Jesus'a gelsin... Helal olsun!

Ajans ayrıca Arda’nın Fenerbahçe ve A Milli Takım’ın en genç gol atan oyuncu rekorlarını kırdığından bahsederken, Real Madrid ile 6 yıllık sözleşme imzalayan 18 yaşındaki sol ayaklı oyun kurucunun sezona kenarda başlayacağına işaret etti. Manchester City’den Barcelona’ya gelen İlkay Gündoğan da AFP’nin listesine girdi.

#3
Foto - Bu haberimiz Arda'yı zar zor oynatan Jesus'a gelsin... Helal olsun!

Haberde Türk asıllı oyuncu için, “Ekimde 33 olacak olan Alman milli, Pedri, Gavi, De Jong gibi opsiyonları olan Barcelona orta sahasını güçlendirecek. Barcelona eski yıldızı Lionel Messi’yi geri getiremeyince İlkay Gündoğan’ı aldı” denildi.

#4
Foto - Bu haberimiz Arda'yı zar zor oynatan Jesus'a gelsin... Helal olsun!

Jude Bellingham: Dortmund’dan 103 milyon Euro’ya transfer edilen İngiliz milli oyuncu Real’in geleceğini temsil ediyor. Modric ve Kroos gibi veteranların yanında oyununu daha da geliştirecek.

#5
Foto - Bu haberimiz Arda'yı zar zor oynatan Jesus'a gelsin... Helal olsun!

Cesar Azpilicueta: Chelsea’deki 11 yılın ardından anavatanına dönen 33 yaşındaki savunma oyuncusu, geçen sezon yine üçüncü olan Atletico Madrid’e tecrübesiyle büyük katkı sağlayacak. Andre Silva: Porto, Milan, Sevilla gibi kulüplerde forma giyen ve Leipzig’den kiralanan Portekizli forvet, Real Sociedad’da yeniden eski formuna kavuşmaya çalışacak.

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