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Yaşam
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Bu güzellik herkesi hayran bırakıyor

2023-05-29 14:13:10
Bu güzellik herkesi hayran bırakıyor

Ardahan'daki Şerefin Dağı ve Üç Tepeler canlanan doğasıyla dağcıların rotasında yer almaya başladı.

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Foto - Bu güzellik herkesi hayran bırakıyor

Ardahan'ın Göle ilçesinde ilkbaharla yeniden canlanan Şerefin Dağı ve Üç Tepeler, dağcıların yürüyüş ve tırmanış rotaları arasında bulunuyor.

#2
Foto - Bu güzellik herkesi hayran bırakıyor

Türkiye Dağcılık Federasyonunun Ardahan'daki üyelerinden oluşan 9 kişilik grup, bahar renklerinin hakim olduğu bölgede doğa yürüyüşü yaptı.

#3
Foto - Bu güzellik herkesi hayran bırakıyor

Yağışlarla canlanan tepelerde doğayla baş başa vakit geçiren ve piknik yapan dağcılar, günü 14 kilometrelik yürüyüşle tamamladı.

#4
Foto - Bu güzellik herkesi hayran bırakıyor

Federasyonun il temsilcisi Muhammed Yıldırım, Şerefin Dağı ve Üç Tepeleri görmek ve tanıtmak için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

#5
Foto - Bu güzellik herkesi hayran bırakıyor

Söz konusu alanların baharda da farklı güzellikler sunduğunu belirten Yıldırım, "Dağcı arkadaşlarımızla bölgeyi keşfetmek için geldik. Özellikle bu aylarda canlanan doğanın eşsiz güzelliğe sahip olduğunu bizzat yerinde gördük. Buraya daha fazla kişinin gelmesini ve ilkbaharın sunduğu bu harika doğayı herkesin yaşamasını istiyoruz." dedi.

#6
Foto - Bu güzellik herkesi hayran bırakıyor

#7
Foto - Bu güzellik herkesi hayran bırakıyor

#8
Foto - Bu güzellik herkesi hayran bırakıyor

#9
Foto - Bu güzellik herkesi hayran bırakıyor

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Foto - Bu güzellik herkesi hayran bırakıyor

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