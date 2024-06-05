Bu güzellik hayran bırakıyor! Avrupa'da değil Türkiye'de

. Nilüfer çiçekleri sadece 3 ay açıyor. Herkesin de görmesini tavsiye ederiz. Gelmelerini görmelerini isteriz. Kurban Bayramı'nda daha çok yoğunluk olmasını bekliyoruz. Başka bir gelir olmadığı için tekne turları Beydilli Mahallemize iyi bir gelir oldu" diye konuştu.