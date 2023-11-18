2023-11-18 19:46:32 Bu göl kurumaya yüz tuttu: Urmiye Gölü
Küresel ısınmadan dolayı kurumaya yüz tutan Urmiye Gölü'nde yürüdüler.
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Küresel ısınmadan dolayı kurumaya yüz tutan Urmiye Gölü'nde yürüdüler.
Hakkari’nin Yüksekova ilçesinden 15 kişilik grup, İran'ın Urmiye kentinde yer alan ve küresel ısınmadan dolayı su kaybı yaşayan Urmiye Gölü'nde yürüyerek fotoğrafladılar.
İran'daki Urmiye Gölü, küresel ısınma sebebiyle kuruyarak tuz çölüne dönüştü. Bir zamanlar feribotlarla turistlerin gezdirildiği Urmiye Gölü, kuraklığın etkisiyle kurudu.
1990'lı yıllarda 5 bin 400 kilometrekarelik genişliğe sahip Urmiye Gölü, Orta Doğu'nun en büyük, dünyanın ise sayılı tuz göllerinden biri olarak bilinirken 2013 yılında kurumaya başladı. Sonraki yıllarda atılan adımlarla göl genişlemeye başlasa da ülkenin genelini etkileyen kuraklık nedeniyle yeniden kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Yüksekova’da 15 kişilik grup, tuz çölüne dönüşen Urmiye Gölü’nün içinde gezerek acı tabloyu fotoğrafladılar.
Yüksekova Ekoloji Dağcılık ve Spor Kulübü Derneği Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, “Bugün Urmiye geldik ve şuan Urmiye Gölü’ndeyiz. 15 kişilik bir ekip birlikte yaptığımız tur neticesinde yakın komşu ülkeleri geziyoruz.
Evet şuan Urmiye Gölü ne yazık ki yüz 90 korumuş durumda. Buda bölgedeki yaşayan canlıları ve doğa seleksiyonunu bozmaktadır. Urmiye Gölü Dünyanın en büyük ikinci tuz gölüdür. Arkamda gördüğünüz her yer bembeyaz olmuş, yani tuz olmuş. Tabi bu da Urmiye Gölü çevresinde irili ufaklı 30 yakın baraj yapılmış oda su göle ulaşmamasına neden olmuş. Tabi iklimsel boyutlar etkilidir.
Bölgeye eskiye oranla yağmur yağmıyor. Artık bu gölün kurumasına neden olmuştur. Üzücü bir durum insanoğlu kendi doğasını kendi elleriyle bozuyor. Ekolojik yaşam dengeleri bozulmasına neden oluyor. Eskiden yüzmesi bile zor olan gölde şuan içi geziyoruz” dedi.
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