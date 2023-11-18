Bu göl kurumaya yüz tuttu: Urmiye Gölü

Evet şuan Urmiye Gölü ne yazık ki yüz 90 korumuş durumda. Buda bölgedeki yaşayan canlıları ve doğa seleksiyonunu bozmaktadır. Urmiye Gölü Dünyanın en büyük ikinci tuz gölüdür. Arkamda gördüğünüz her yer bembeyaz olmuş, yani tuz olmuş. Tabi bu da Urmiye Gölü çevresinde irili ufaklı 30 yakın baraj yapılmış oda su göle ulaşmamasına neden olmuş. Tabi iklimsel boyutlar etkilidir.