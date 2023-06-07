  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya
9
Bu göl 2,5 milyon yaşında

2023-06-07 10:53:28
Bu göl 2,5 milyon yaşında

ABD’de bulunan Clear Lake gölü Kuzey Amerika’nın en eski gölü durumunda.

#1
Foto - Bu göl 2,5 milyon yaşında

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Napa County ile San Francisco'nun kuzeyinde yer alan doğal tatlı su gölü ‘Clear Lake’ görüntülendi.

#2
Foto - Bu göl 2,5 milyon yaşında

68 mil karelik yüzey alanı ile eyalet içindeki en büyük doğal tatlı su gölü olan ‘Clear Lake’ ayrıca 2,5 milyon yıllık yaşıyla Kuzey Amerika'nın en eski gölü konumunda.

#3
Foto - Bu göl 2,5 milyon yaşında

#4
Foto - Bu göl 2,5 milyon yaşında

#5
Foto - Bu göl 2,5 milyon yaşında

#6
Foto - Bu göl 2,5 milyon yaşında

#7
Foto - Bu göl 2,5 milyon yaşında

#8
Foto - Bu göl 2,5 milyon yaşında

82 düzensiz göçmen yakalandı
Aktüel

82 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan toplam 82 düzensiz göçmen yakalandı. ..
Abdulkadir Uraloğlu: Başlattığımız projelerimize devam edeceğiz
Ekonomi

Abdulkadir Uraloğlu: Başlattığımız projelerimize devam edeceğiz

Ulaştırma ve Altyapı bakanlığı görevini Adil Karaismailoğlu’ndan alan Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye Yüzyılı’nda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip E..
CIA'dan Türkiye'nin dibinde gizli ziyaret
Dünya

CIA'dan Türkiye'nin dibinde gizli ziyaret

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü William Burns'ün, Yunanistan temasları kapsamında 2 Haziran'd..
Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü
Gündem

Hakan Fidan Ürdünlü mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanlığı, Hakan Fidan'ın Ürdünlü mevkidaşı Ayman Safadi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu.
Her tahmini tutan AFAD ve Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Fena geliyor! İlan etti
Yaşam

Her tahmini tutan AFAD ve Meteoroloji'den son dakika uyarısı geldi! Fena geliyor! İlan etti

Son dakika haberi... Özellikle Karadeniz bölgesinde meydana gelen aşırı yağışların hayatı felç etmesinin ardından Meteoroloji ve AFAD'dan pe..
Türk inşaat devinin iflası istendi! Sayısız dev projeye imza atmışlardı
Ekonomi

Türk inşaat devinin iflası istendi! Sayısız dev projeye imza atmışlardı

Swissotel, Çırağan Otel Kempinski ve Hyatt Otel gibi önemli yapıları inşa eden Yüksel İnşaat'ın iflası istendi.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23