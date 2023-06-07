2023-06-07 10:53:28 Bu göl 2,5 milyon yaşında
ABD’de bulunan Clear Lake gölü Kuzey Amerika’nın en eski gölü durumunda.
ABD’de bulunan Clear Lake gölü Kuzey Amerika’nın en eski gölü durumunda.
ABD'nin Kaliforniya eyaletinde Napa County ile San Francisco'nun kuzeyinde yer alan doğal tatlı su gölü ‘Clear Lake’ görüntülendi.
68 mil karelik yüzey alanı ile eyalet içindeki en büyük doğal tatlı su gölü olan ‘Clear Lake’ ayrıca 2,5 milyon yıllık yaşıyla Kuzey Amerika'nın en eski gölü konumunda.
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