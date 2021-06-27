Bu gıdalar cildi daha hızlı yaşlandırıyor

2-İşlenmiş etler - Şarküteri ürünlerini sadece kalp sağlığınız için değil, cildiniz için de vazgeçmeniz gereken besinler arasında yer alıyor. Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş etlerin tümü yüksek oranda doymuş yağ, sodyum ve sülfit içerir. Bunların hepsi de cildi kurutur ve iltihaplanmaya neden olarak kolajen üretimini zayıflatır.