2021-06-27 16:47:37 Bu gıdalar cildi daha hızlı yaşlandırıyor
Bazı besin tercihleriniz daha hızlı yaşlanmanıza neden olabilir. İşte pembenar'ın haberine göre o gıdalar...
Bazı besin tercihleriniz daha hızlı yaşlanmanıza neden olabilir. İşte pembenar'ın haberine göre o gıdalar...
1-Baharatlı yiyecekler - Baharatlı yiyecekleri tamamen bırakmayın ama onları tüketirken biraz daha dikkatli olun. Baharatlı yiyecekler, menopoz dönemindeki kadınlarda yaygın olan bir cilt rahatsızlığı rozasea yani gül hastalığını alevlendiriyor. Nasıl mı? Baharatlı yiyecekler kan damarlarını genişleterek cildinizin kızarmasına veya lekeli görünmesine neden olabilir.
2-İşlenmiş etler - Şarküteri ürünlerini sadece kalp sağlığınız için değil, cildiniz için de vazgeçmeniz gereken besinler arasında yer alıyor. Sosis, salam, sucuk gibi işlenmiş etlerin tümü yüksek oranda doymuş yağ, sodyum ve sülfit içerir. Bunların hepsi de cildi kurutur ve iltihaplanmaya neden olarak kolajen üretimini zayıflatır.
3-Alkol - Zaten haram olan, sağlığa zararları olan alkol, su kaybına yol açar ve kolajen kaybına neden olarak kırışıklıklara yol açabilir.
4-Şekerli gıdalar - Tatlı tüketmek, kontrolünüz altında olduğu sürece o kadar zarar vermez. Şeker yüklü çok fazla işlenmiş gıda tüketirseniz vücudunuz kolajene zarar veren birtakım maddeler üretecektir. Yani ne kadar fazla şeker tüketirseniz o kadar hızlı yaşlanırsınız. Bu nedenle yazın tatlı ihtiyacınızı meyveli smoothie veya bitter çikolata ile giderin.
5-Tuz - Tuz vücudu hem susuz bırakır hem de ciltte ödeme neden olur. Bu da cildinizin kırışmasına sebep olarak yaşlanmanızı hızlandırır. Mümkün mertebe tuzlu gıdalardan uzak durun ve yemeğinizin tadına bile bakmadan tuz ekleme huyunuzdan vazgeçin. Unutmayın, zaten tükettiğiniz birçok şeyin içinde tuz bulunuyor.
6-Asitli içecekler - İçinde çok fazla şeker ve asit bulunan bu içecekler, su kaybına yol açarak cildinizi susuz bırakır. Mideden dişlere vücut için pek çok zararı bulunan bu içeceklerin yerine su, ayran sağlıklı içecekler koyun. Yoksa erken yaşta cildiniz kırış kırış olabilir.
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