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Yaşam
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Bu gelenek Kars'ta halen sürüyor

2023-06-30 10:06:12
Bu gelenek Kars'ta halen sürüyor

Kurban bayramında Kars'ta eski bir gelenek yaşatılmaya devam ediyor.

#1
Foto - Bu gelenek Kars'ta halen sürüyor

Kars’ta gelin adayına Kurban Bayramı’nda "süslenmiş koç gönderme geleneği" sürüyor. Aldığı kurbanlık koçu kentin en işlek caddelerinden Gazi Ahmet Muhtar Paşa Caddesi üzerinde bulunan Yasemin Çiçekçilik'e getiren vatandaşlar burada koçunu süsletti.

#2
Foto - Bu gelenek Kars'ta halen sürüyor

Geline koç gönderme geleneğinin Kars’ta devam ettiğini ifade eden çiçekçi Tacire Yolaçan, “Karsımızın güzel adetlerinden birisidir. Mutlaka bir gün önce gelinlerimize kurban gönderilir. Süslenir herkes imkanları dahilinde boynuna bir set takar gönderir. Güzel bir adet” dedi. Kars’ta, Kurban Bayramı’nda nişanlı çiftlerin nişanlılarına "süslenmiş koç gönderme geleneği" devam ederken, nişanlı gençler aldıkları koçlarla çiçekçilerin yolunu tutuyor.

#3
Foto - Bu gelenek Kars'ta halen sürüyor

Önce koçu baştan aşağıya süsleten gençler, daha sonra koçun boynuzuna bilezik veya altın takarak nişanlısının evine götürüyor. Türkiye'nin birçok ilinde olduğu gibi Kars'ta da bayramda hediye edilmek üzere alınan koçlar süslenerek damat tarafından gelinin ailesine teslim ediliyor. Bayram günü kesilen ve kavurma yapılan kurban eti, nişanlı kızın komşuları davet edilerek ikram ediliyor.

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