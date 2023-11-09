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Bu fotoğraflar Isparta'da çekildi

2023-11-09 15:57:20
Bu fotoğraflar Isparta'da çekildi

Isparta’da ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapan ile yaban hayatı gözlemlenirken, üç alageyik fotokapanlara yansıdı.

#1
Foto - Bu fotoğraflar Isparta'da çekildi

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Ağustos tarihinde Isparta sınırlarında bulunan ormanlık alanlara salınan 15 alageyik fotokapanlara yansıdı.

#2
Foto - Bu fotoğraflar Isparta'da çekildi

Görüntülere üç alageyiğin ormanlık alanda yaşamı yansıdı.

#3
Foto - Bu fotoğraflar Isparta'da çekildi

Kaydedilen görüntüler, DKMP Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Doğaya saldığımız alageyikleri, fotokapanlar ve boyunlarına taktığımız uydu vericili tasmalarla şah damarları kadar yakından takip ediyoruz" ifadesi ile paylaşıldı.

#4
Foto - Bu fotoğraflar Isparta'da çekildi

Kaydedilen görüntüler, DKMP Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Doğaya saldığımız alageyikleri, fotokapanlar ve boyunlarına taktığımız uydu vericili tasmalarla şah damarları kadar yakından takip ediyoruz" ifadesi ile paylaşıldı.

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