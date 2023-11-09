2023-11-09 15:57:20 Bu fotoğraflar Isparta'da çekildi
Isparta’da ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapan ile yaban hayatı gözlemlenirken, üç alageyik fotokapanlara yansıdı.
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Isparta’da ormanlık alanlara yerleştirilen fotokapan ile yaban hayatı gözlemlenirken, üç alageyik fotokapanlara yansıdı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) 6. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Ağustos tarihinde Isparta sınırlarında bulunan ormanlık alanlara salınan 15 alageyik fotokapanlara yansıdı.
Görüntülere üç alageyiğin ormanlık alanda yaşamı yansıdı.
Kaydedilen görüntüler, DKMP Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Doğaya saldığımız alageyikleri, fotokapanlar ve boyunlarına taktığımız uydu vericili tasmalarla şah damarları kadar yakından takip ediyoruz" ifadesi ile paylaşıldı.
Kaydedilen görüntüler, DKMP Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından, "Doğaya saldığımız alageyikleri, fotokapanlar ve boyunlarına taktığımız uydu vericili tasmalarla şah damarları kadar yakından takip ediyoruz" ifadesi ile paylaşıldı.
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