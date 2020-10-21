2020-10-21 13:31:01 Bu fotoğrafı gördüğünüzde, gözlerinize inanamayacaksınız! CHP, FETÖ'cü gazeteye 'geçmiş olsun'a gitti
Yeni Akit Gazetesi Sorunlu Yazı İşleri Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 21 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ’nün kapatılan bülteni Zaman’ın 21 Ekim 2015 tarihinde ve "KANUNSUZ EMRİ UYGULAYAN BÜROKRATA HESAP SORULUR" başlığıyla yayınladığı haberi ele alan Karahasanoğlu, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü Zaman gazetesini 2015 yılında ziyaret edip, destek vermiş, 'size karşı bir işlem yapılırsa, bunun hesabını sorarız' taahhüdünde bulunmuş! Zaman da bu taahhüdü manşete taşımış, belge olarak da ziyaret fotoğrafını yayınlamış. Bugün Kılıçdaroğlu ne diyor: 'Biz FETÖ'ye hep karşı idik.' İşte size karşı olmadığınızın belgesi, bay Kılıçdaroğlu. Tam 5 yıl önce, Zaman gazetesinde yayınlanmış!” ifadelerini kullandı.