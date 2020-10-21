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Medya
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Bu fotoğrafı gördüğünüzde, gözlerinize inanamayacaksınız! CHP, FETÖ'cü gazeteye 'geçmiş olsun'a gitti

2020-10-21 13:31:01
Bu fotoğrafı gördüğünüzde, gözlerinize inanamayacaksınız! CHP, FETÖ'cü gazeteye 'geçmiş olsun'a gitti

Yeni Akit Gazetesi Sorunlu Yazı İşleri Ali İhsan Karahasanoğlu, geçmiş 21 Ekimlerdeki gazete manşetlerini değerlendirdi. FETÖ’nün kapatılan bülteni Zaman’ın 21 Ekim 2015 tarihinde ve "KANUNSUZ EMRİ UYGULAYAN BÜROKRATA HESAP SORULUR" başlığıyla yayınladığı haberi ele alan Karahasanoğlu, “CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü Zaman gazetesini 2015 yılında ziyaret edip, destek vermiş, 'size karşı bir işlem yapılırsa, bunun hesabını sorarız' taahhüdünde bulunmuş! Zaman da bu taahhüdü manşete taşımış, belge olarak da ziyaret fotoğrafını yayınlamış. Bugün Kılıçdaroğlu ne diyor: 'Biz FETÖ'ye hep karşı idik.' İşte size karşı olmadığınızın belgesi, bay Kılıçdaroğlu. Tam 5 yıl önce, Zaman gazetesinde yayınlanmış!” ifadelerini kullandı.

#1
Foto - CUMHURİYET, 21 Ekim 2012: “SINAVI EYLEM SANDILAR.” Klasik sol ahlakı işte.

CUMHURİYET, 21 Ekim 2012: “SINAVI EYLEM SANDILAR.” Klasik sol ahlakı işte. "Tıp öğrencileri" dediği adamlar, KCK davasından tutuklu yargılanıyor, Cumhuriyet tek kelimeyle "KCK'yı söylemeden" haber yapıyor!

#2
Foto - TARAF, 21 Ekim 2013: 10 MOSSAD AJANINA 10 PREDATORLA YANIT.

TARAF, 21 Ekim 2013: 10 MOSSAD AJANINA 10 PREDATORLA YANIT." MİT, MOSSAD ajanları ile ilgili İran'a bilgi paylaşmış. Ciyaklaması taa ABD'den geliyor. ABD Kongresi onay vermediği için, 10 predator, ABD'den Türkiye'ye verilmemiş! Hah, çok da umurumda idi. O predator dediğiniz İHA'ları şimdi Türkiye, kendi ihtiyacı için ürettiği gibi, fazlasını da ihraç ediyor.. Ama "Siz MOSSAD ajanlarının bilgilerini İran'a verirseniz, ABD de size İHA'ları vermez" diye manşet atıp, ABD sözcülüğüne soyunan Taraf gazetesi de, yaptığı bu ihanet ile kimliğini deşifre etmiş oldu..

#3
Foto - SÖZCÜ, 21 Ekim 2013: “BU HAVUZA MAYO İLE GİRMEK YASAK.

SÖZCÜ, 21 Ekim 2013: “BU HAVUZA MAYO İLE GİRMEK YASAK." Kendileri başörtü ile kız öğrencileri üniversiteye almıyorlar. Ve bu yasağı, utanmadan gazetelerinde savunabiliyorlar.. Ama sıra havuz kıyafetine gelince, algı oluşturmak için, dört dörtlük yalan habere imza atıyorlar… Zaten zamanında da yalanlandı ama, bunların gerçek yüzünü görmek açısından şahane bir örnek… Peki, dertleri ayrımcılığa karşı durmak mı? Nerede? Öyle olsa, ev sahibi olduğu sitenin havuzuna haşemayla sokulmayan kadını da görürdük bunların manşetlerinde…

#4
Foto - BUGÜN, 21 Ekim 2014: “ADLİYEYİ TUZLADILAR.” Bugün gazetesinin FETÖ'cülüğünden kimsenin şüphesi var mı? O FETÖ gazetesi yazmış, CHP'lilerin adliyeyi tuzladığını.. Demek ki ne imiş, CHP, FETÖ'cü gazetenin hoşuna giden haber yapmış.. Kimbilir belki

BUGÜN, 21 Ekim 2014: “ADLİYEYİ TUZLADILAR.” Bugün gazetesinin FETÖ'cülüğünden kimsenin şüphesi var mı? O FETÖ gazetesi yazmış, CHP'lilerin adliyeyi tuzladığını.. Demek ki ne imiş, CHP, FETÖ'cü gazetenin hoşuna giden haber yapmış.. Kimbilir belki "tuzlama" olayı bile FETÖ'nün kulaklarına üflediği bir gösteridir.. Bugünkü Sözcü'de, Kemal Kılıçdaroğlu, "Yeni Zekeriya Özler geliyor" diye karşı çıkıyor gibi göründüğü FETÖ'cü hakim ve savcılara, bakın CHP, nasıl destek vermiş. Zekeriya Öz'ün cezalandırılmak üzere savcılıktan atılmak üzere hazırlık yapıldığında, CHP'liler bakın, adliyeyi bile tuzlamışlar..

#5
Foto - ZAMAN, 21 Ekim 2014: “PROVOKATİF CİNAYETLER YENİDEN SAHNEDE.

ZAMAN, 21 Ekim 2014: “PROVOKATİF CİNAYETLER YENİDEN SAHNEDE." FETÖ'cü gazete, "Provokatif cinayetler yeniden sahnede" diyorsa. Siz bunu şöyle anlayın: "FETÖ olarak, bundan sonra, provokatif cinayetler dahil, her türlü illegalite ile mücadeleyi sürdürüp, siyasi iktidarı devireceğiz." Eh, PKK’nın işlediği cinayetleri devletin üzerine yıkmak, HDP ile arka kapı buluşmaları yapan Ekrem Dumanlı’nın Zaman’ına yakışırdı zaten… Ama yaptıkları tehditin sonunda, 15 Temmuz'u bile yaşamadık mı, bu ülkede? FETÖ'cülerin kumpas soruşturmalarının sonuçlanıp, FETÖcü hakim ve savcıların işledikleri suçlar sebebi ile soruşturulmaya başlandığı tarihde, CHP'nin adliyeye kara çelenk koyması, FEÖT'cüleri çok sevindirmişti.. Zaman o çelengin de haberini birinci sayfaya koymuş.

#6
Foto - ZAMAN, 21 Ekim 2015:

ZAMAN, 21 Ekim 2015: "KANUNSUZ EMRİ UYGULAYAN BÜROKRATA HESAP SORULUR." CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ'cü Zaman gazetesini 2015 yılında ziyaret edip, destek vermiş, "size karşı bir işlem yapılırsa, bunun hesabını sorarız" taahhüdünde bulunmuş! Zaman da bu taahhüdü manşete taşımış, belge olarak da ziyaret fotoğrafını yayınlamış. Bugün Kılıçdaroğlu ne diyor: "Biz FETÖ'ye hep karşı idik." İşte size karşı olmadığınızın belgesi. Tam 5 yıl önce, Zaman gazetesinde yayınlanmış!

#7
Foto - TARAF, 21 Ekim 2015: “DAVUTOĞLU'NA TAZİYE DERSİ.

TARAF, 21 Ekim 2015: “DAVUTOĞLU'NA TAZİYE DERSİ." Hatırlayalım, ki, kimler kimlerle ne zamandan beri ne danslar kotarıyor, görelim.. Bugün Ahmet Davutoğlu hangi ihanet içinde ise, 2015 yılında, Abdullah Gül o ihanete çoktan savrulmuş bile.. Abdullah Gül, Ankara'da "Barış istiyoruz" adı altında PKK'ya cansuyu olmak isteyen ve IŞİD'e karşı TSK'nın PYD'ye yardım etmesi gerektiği dayatması yapanların gösterisinde, IŞİD'ci canlı bomba kendisini patlatıyor. "Barış istiyoruz" diyenlerin aslında PKK'nın terörist eylemlerini kınayamayan HDP'liler olduğu ortaya çıkıyor. Buna rağmen, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, ölenlerin bazıları HDP'li diye, Selahattin Demirtaş'a taziye telefonu açıyor.. O tarihde başbakanlık koltuğunda oturan Ahmet Davutoğlu da, işte o telefonu eleştiriyor.. Bugün Ahmet Davutoğlu da, Abdullah Gül'ün safına geçti, o HDP ile yapılan şirinlikleri eleştirmek yine tek başına Tayyip Erdoğan'a kaldı.. İşte bunun için, Erdoğan yalnız adam. Gül ihanet etti. Davutoğlu ihanet etti.. Hem de, Davutoğlu, dün Gül'ü ihanetle suçlarken, şimdi kendisi de aynı safa geçip, ihanet etti. Durduğu yerde dimdik sapasağlam kalan bir Erdoğan oldu.. Bu arada, HDP'nin ve Selahattin Demirtaş'ın ikircikli tavrını da hatırlatalım. O gün "ahlaki seviyesini gösterdi" diyerek saldırdıkları Davutoğlu ile, bugün iş kotarıyorlar. İlkesizlik mayalarında var. Bir hatırlatma daha.. Davutoğlu o gün Selahattin Demirtaş'ın sarfettiği "ahlaki seviyesini gösterdi" cümlesinden dersini almış olacak ki, bugün HDP'lilerin bırakın ölmeleri, tutuklandıkları için bile, hemen koşa koşa kapılarına gidip “Geçmiş olsun” diyor… O zaman “Taziye evi bütün Türkiye’dir” diye tepki gösteren Davutoğlu, bugün “Gözaltılar siyasi” diyerek, HDP ile iş bitirmeye kalkışıyor.

#8
Foto - CUMHURİYET, 21 Ekim 2015:

CUMHURİYET, 21 Ekim 2015: "DAVUTOĞLU 'BEYAZ TOROS' İLE TEHDİT ETTİ." Kemalist Cumhuriyet, 2015 yılında Ahmet Davutoğlu'nu, "Biz gidersek, faili meçhul cinayetler gelir" dediği için, "Beyaz Toros'la tehdit etti" başlığını kullanarak birinci sayfasına koymuştu. Şimdi O Davutoğlu, AK Parti'den ayrılınca, kemalist Cumhuriyet Davutoğlu'ndan memnun, Davutoğlu da bugün, zorbalığı ve yasakçılığı ile ünlü Cumhuriyet'ten memnun.

#9
Foto - SÖZCÜ, 21 Ekim 2015:

SÖZCÜ, 21 Ekim 2015: "BİR BOMBA DAHA PATLARSA AKP İKTİDAR OLUR." Kemalist Sözcü, Ahmet Davutoğlu'nun sözlerini, o gün böyle çarpıtıyordu. Bombaların, oy amacı ile patlatıldığı iması yapıyordu. Davutoğlu'nun, seçim kazanmak için, bomba patlattırdığı, veya patlatılan bombaları istismar ettiğini iddia ediyordu. Şimdi bu Sözcü ile Davutoğlu, artık kanka oldu. Kime karşı? Tayyip Erdoğan'a karşı.. Siz anlayın bunlardaki ilkesizliği..

#10
Foto - CUMHURİYET, 21 Ekim 2016: “EL BAB ATEŞİ.

CUMHURİYET, 21 Ekim 2016: “EL BAB ATEŞİ." Yazık, YPG’nin medya organları bile, böylesine onları ölümüne savunan bir başlık atmamıştır… Türkiye’nin sınırında kurulacak bir terör devleti ne kadar da önemliymiş kemalist Cumhuriyet gazetesi için. Aynen şunu yazmışlar: "TSK, kantonları birleştirmek için Afrin bölgesinden harekete geçen YPG güçlerini vurdu: El Bab ateşi” TSK'nın görevi de bu değil mi, Cumhuriyet. Ne yapılacaktı, PYD'nin devlet kurması seyredilip, sonra da Türkiye'den toprak talep etmesi mi beklenecekti?

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