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Dünya
20
Bu fotoğraf dünya gündemine oturdu

2020-10-12 11:40:15
Bu fotoğraf dünya gündemine oturdu

Erivan yönetimi, Azerbaycan-Ermenistan cephe hattında sivilleri hedef alarak ateşkesi bozmaya devam ediyor.

#1
Foto - Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptığı resmi açıklamada Goranboy, Terter ve Ağdam'ın gece boyunca ateşe tutulduğu ve sivillerin hedef alındığını duyurdu. Saldırılarda bir sivilin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, bu sabah yaptığı resmi açıklamada Goranboy, Terter ve Ağdam'ın gece boyunca ateşe tutulduğu ve sivillerin hedef alındığını duyurdu. Saldırılarda bir sivilin yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

#2
Foto - Ermenistan ordusu kaybettiği bölgeleri geri almak için Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail'e kücük gruplar halinde saldırdı ancak işgal püskürtüldü. Çatışmalarda Ermenistan birlikleri çok sayıda kayıp verdi.

Ermenistan ordusu kaybettiği bölgeleri geri almak için Ağdere, Ağdam, Fuzuli ve Cebrail'e kücük gruplar halinde saldırdı ancak işgal püskürtüldü. Çatışmalarda Ermenistan birlikleri çok sayıda kayıp verdi.

#3
Foto - Tank ve Grad füze sistemleri de Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi, Ermenistan ordusu birçok zırhlı aracı savaş alanında bırakarak kaçtı. Ermenistan'a ait bir insansız hava aracı da düşürüldü.

Tank ve Grad füze sistemleri de Azerbaycan ordusu tarafından yok edildi, Ermenistan ordusu birçok zırhlı aracı savaş alanında bırakarak kaçtı. Ermenistan'a ait bir insansız hava aracı da düşürüldü.

#4
Foto - Pazar gününün ilk saatlerinde füzelerle hedef alınan Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence ise, dünya medyasının gündeminde ilk sırada.

Pazar gününün ilk saatlerinde füzelerle hedef alınan Azerbaycan'ın en büyük ikinci şehri Gence ise, dünya medyasının gündeminde ilk sırada.

#5
Foto - Uluslararası haber ajansları Reuters, AP ve AFP füzenin vurduğu ve yerle bir olan evlerin onlarca fotoğrafını dünyaya servis etti.

Uluslararası haber ajansları Reuters, AP ve AFP füzenin vurduğu ve yerle bir olan evlerin onlarca fotoğrafını dünyaya servis etti.

#6
Foto - Dokuz sivilin gece yatağında uyurken hayatını kaybettiği savaş suçunu ekrana getiren BBC'nin ünlü muhabiri Orla Guerin, Gence'de hiçbir askeri hedefin vurulmadığını aktarıyor.

Dokuz sivilin gece yatağında uyurken hayatını kaybettiği savaş suçunu ekrana getiren BBC'nin ünlü muhabiri Orla Guerin, Gence'de hiçbir askeri hedefin vurulmadığını aktarıyor.

#7
Foto - Birçok savaşta cephe hattından geçtiği haberlerle tanınan Guerin, haberde

Birçok savaşta cephe hattından geçtiği haberlerle tanınan Guerin, haberde "Enkaz geniş bir alanı kaplıyor ve buradaki binalar tam olarak mesken" ifadesini kullandı.

#8
Foto - Euronews için bölgede bulunan Catherine Norris-Trent,

Euronews için bölgede bulunan Catherine Norris-Trent, "Biz açık bir şekilde insanı kayıpları görebiliyoruz" derken, muhabire konuşan kent sakinleri ateşkesin uzun sürmeyeceğini belirtiyor.

#9
Foto - Vurulan evin fotoğrafını manşetten veren Al Jazeera,

Vurulan evin fotoğrafını manşetten veren Al Jazeera, "Dağlık Karabağ'da ateşkes çatırdıyor. Cumartesi günü Moskova'da başlayan ve saatlerce süren pazarlıklar sonucu ulaşılan ateşkes, başladığı andan beri baskı altında" diyor.

#10
Foto - Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in de Twitter hesabında yer verdiği beş yaşındaki Bahtiyar Elnur'u ise, dünya Reuters fotoğraflarıyla konuşuyor.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hacıyev'in de Twitter hesabında yer verdiği beş yaşındaki Bahtiyar Elnur'u ise, dünya Reuters fotoğraflarıyla konuşuyor.

#11
Foto - 11 Ekim'in ilk saatlerinde yatağında saldırıya yakalanan Bahtiyar, patlamayı hafif yaralarla atlattı ancak Tecili ve Tıbbi Yardım Hastanesi Başhekimi Kafer İbrahimova çocukların şok içinde olduğunu belirtiyor.

11 Ekim'in ilk saatlerinde yatağında saldırıya yakalanan Bahtiyar, patlamayı hafif yaralarla atlattı ancak Tecili ve Tıbbi Yardım Hastanesi Başhekimi Kafer İbrahimova çocukların şok içinde olduğunu belirtiyor.

#12
Foto - Dr. İbrahimova, Reuters fotomuhabiri Ümit Bektaş'ın kadrajına aldığı çocuk için

Dr. İbrahimova, Reuters fotomuhabiri Ümit Bektaş'ın kadrajına aldığı çocuk için "Bahtiyar olayların ayrımında değil tabii ki. Arada bir 'Bomba patladı' diyor, yıkıntılar arasında kardeşi Sehla ile oyun peşinde koşuyor. Kulağındaki bandaja, yüzündeki yaraya rağmen adı gibi mutlu" diyor.

#13
Foto - 27 Eylül'de başlayan savaşın başından beri sınırdan onlarca kilometre içerideki şehirleri hedef alan Ermenistan'ın saldırılarında 40'tan fazla sivil hayatını kaybetti.

27 Eylül'de başlayan savaşın başından beri sınırdan onlarca kilometre içerideki şehirleri hedef alan Ermenistan'ın saldırılarında 40'tan fazla sivil hayatını kaybetti.

#14
Foto - Rusya'nın dayatmasıyla ilan edilen ateşkesin ardından Ermenistan tarafında ise Paşinyan'a destek gösterileri düzenlendi. Ermeni diasporası ise ABD'de de bir kez daha sokağa indi. Daha önce Yunanistan'dan Arjantin'e, Belçika'dan Şili'ye birçok ülkede gösteri yapan Ermeniler, ABD Boston'da yine iğrenç pankartlar taşıdı.

Rusya'nın dayatmasıyla ilan edilen ateşkesin ardından Ermenistan tarafında ise Paşinyan'a destek gösterileri düzenlendi. Ermeni diasporası ise ABD'de de bir kez daha sokağa indi. Daha önce Yunanistan'dan Arjantin'e, Belçika'dan Şili'ye birçok ülkede gösteri yapan Ermeniler, ABD Boston'da yine iğrenç pankartlar taşıdı.

#15
Foto - Daha önce Yunanistan'dan Arjantin'e, Belçika'dan Şili'ye birçok ülkede gösteri yapan Ermeniler, ABD Boston'da yine iğrenç pankartlar taşıdı.

Daha önce Yunanistan'dan Arjantin'e, Belçika'dan Şili'ye birçok ülkede gösteri yapan Ermeniler, ABD Boston'da yine iğrenç pankartlar taşıdı.

#16
Foto - Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Azeriler ise Pazar günü Azerbaycan'a destek gösterisi düzenledi, sloganlar atıp Ermenistan saldırılarını kınadı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yaşayan Azeriler ise Pazar günü Azerbaycan'a destek gösterisi düzenledi, sloganlar atıp Ermenistan saldırılarını kınadı.

#17
Foto - Ermenistan'a ait sosyal medya hesaplarında hafta sonu yayınlanan bir görüntü, Azerbaycan şehirlerinin nasıl vurulduğunu gözler önüne sermişti.

Ermenistan'a ait sosyal medya hesaplarında hafta sonu yayınlanan bir görüntü, Azerbaycan şehirlerinin nasıl vurulduğunu gözler önüne sermişti.

#18
Foto - Ortaya çıkan görüntülerde, Ermenistan ordusunun sivilleri vurmak için bir füze fırlattığı ve askerlerin sevinç çığlıkları attığı görülüyordu. Cephe hattına neredeyse 100 kilometre uzaklıktaki şehirleri hedef alan Ermenistan, onlarca sivilin ölümüne yol açtı.

Ortaya çıkan görüntülerde, Ermenistan ordusunun sivilleri vurmak için bir füze fırlattığı ve askerlerin sevinç çığlıkları attığı görülüyordu. Cephe hattına neredeyse 100 kilometre uzaklıktaki şehirleri hedef alan Ermenistan, onlarca sivilin ölümüne yol açtı.

#19
Foto - Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle başladı. Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalar 27 Eylül Pazar günü sabah saatlerinde Ermenistan'ın ateşkes ihlaliyle başladı. Dağlık Karabağ, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası toplum tarafından Azerbaycan'ın bir parçası olarak tanınıyor. Ancak Azerbaycan'ın topraklarının yaklaşık yüzde 20'sine denk gelen Dağlık Karabağ ve civarındaki bazı bölgeler, 1990'ların başından bu yana Ermenistan işgali altında bulunuyor.

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