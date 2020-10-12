Bu fotoğraf dünya gündemine oturdu

Rusya'nın dayatmasıyla ilan edilen ateşkesin ardından Ermenistan tarafında ise Paşinyan'a destek gösterileri düzenlendi. Ermeni diasporası ise ABD'de de bir kez daha sokağa indi. Daha önce Yunanistan'dan Arjantin'e, Belçika'dan Şili'ye birçok ülkede gösteri yapan Ermeniler, ABD Boston'da yine iğrenç pankartlar taşıdı.