2023-07-03 15:34:39 Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta
Yemen’de bulunan bu evler asırlardır ayakta duruyor.
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Yemen’de bulunan bu evler asırlardır ayakta duruyor.
Yemen'in Hadramut iline bağlı Al Ajlanya köyünde çamurdan yapılan asırlık evler bölgeye has mimarisiyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.
Kerpiçten inşa edilen ve harabe halde günümüze kadar ayakta kalan bu yapılar, kavurucu sıcağa rağmen serin kalmayı başarabiliyor.
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