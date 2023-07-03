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Dünya
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Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

2023-07-03 15:34:39
Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

Yemen’de bulunan bu evler asırlardır ayakta duruyor.

#1
Foto - Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

Yemen'in Hadramut iline bağlı Al Ajlanya köyünde çamurdan yapılan asırlık evler bölgeye has mimarisiyle ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

#2
Foto - Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

Kerpiçten inşa edilen ve harabe halde günümüze kadar ayakta kalan bu yapılar, kavurucu sıcağa rağmen serin kalmayı başarabiliyor.

#3
Foto - Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

#4
Foto - Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

#5
Foto - Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

#6
Foto - Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

#7
Foto - Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

#8
Foto - Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

#9
Foto - Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

#10
Foto - Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

#11
Foto - Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

#12
Foto - Bu evler çamurdan yapıldı asırlardır ayakta

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