Bu eserler tarihe tanıklık etti! İşte Çanakkale destanından kalanlar...

Sergide savaşın ne denli çetin geçtiğinin göstergesi olan malzemelerin yer aldığını kaydeden Güleç, “Silah ve onlara ait mermiler olmakla beraber gemilerden atılan topların parçaları, yine cephede kullanılan topların şarapnel parçalarıyla birlikte havada çarpışan mermiler çok dikkat çeken malzemeler. Bu savaşın ne denli çetin geçtiğinin çok açık göstergesidir. Yine yaşam mahallerinde kullanılan malzemeler, sargı yerlerinde tabiplerin kullandığı malzemeler de ziyaretçilerimizin çok ilgisini çekmekte. Ne şartlarda bir yaralı tedavi edildiği o malzemelerden anlaşılmakta” şeklinde konuştu. Ziyaret için gelen öğrenciler de sergiyi beğendiklerini, Çanakkale ruhunu yaşadıklarını ve duygulandıklarını söyledi. Öğrencilerden Emirhan Erenkul, “Sergiyi güzel buldum. Çanakkale’deki o gururu, duyguyu yaşamamıza vesile oldu. Ne kadar göremesek de bu duyguyu yaşamaya çalışıyoruz. Bunu yaşamaya çalıştıkça da şehit düşen askerlerimizin neler yaşadığını anlamaya çalışıyoruz. Ondan dolayı çok güzel bir etkinlik olmuş, beğendim” dedi.