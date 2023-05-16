Bu dükkanın ortasından ağaç geçiyor

Kesilmeyen ağacın hem dükkanı koruduğunu hem de görenlerin beğenisini kazandığını belirten bakkal Mehmet Yalçın, “Bu iş yeri kiralık benim değil. Daha önce kesilmemiş ve orijinal haliyle duruyor. İş yerimize ayrı bir güzellik katıyor. İnsanlar gelip fotoğrafını çekiyorlar. Dikkat çekiyor. Ağacın böyle kalmasına mutlu oluyor insanlar. Bir ağaç kolay meydana gelmiyor. Çocuk gibi 20 yılda meydana geliyor. Ağacın devamı yukarda sallanıyor. Yazın serin tutuyor, kışın da faydası oluyor havası farklı ve yeşillik alan” dedi.