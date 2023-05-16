  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
5
Bu dükkanın ortasından ağaç geçiyor

2023-05-16 10:07:17
Bu dükkanın ortasından ağaç geçiyor

Kahramanmaraş'ta bir bakkal dükkanının ortasından geçen çam ağacı görenlerin dikkatini çekiyor.

#1
Foto - Bu dükkanın ortasından ağaç geçiyor

Kahramanmaraş’ta bir bakkal dükkanının yapımı sırasında kesilmeyen çam ağacının iş yerinin ortasından geçmesi dikkat çekiyor.

#2
Foto - Bu dükkanın ortasından ağaç geçiyor

Onikişubat ilçesi Şazibey Mahallesi'nde bulunan bakkal dükkanının ortasından geçen ağaç, görenlerin dikkatini çekiyor. Dükkanın yapımı sırasında kesilmeyen 20 yıllık çam ağacının hem içerideki görüntüsü hem de çatıdan gökyüzüne yükselen dalları farklı bir görüntü oluşturuyor. Yazın iş yerinin serin olması açısından gölgelik oluşturan ağacı, sahibinin binayı yaparken kıyamayıp kesmediği öğrenildi.

#3
Foto - Bu dükkanın ortasından ağaç geçiyor

Kesilmeyen ağacın hem dükkanı koruduğunu hem de görenlerin beğenisini kazandığını belirten bakkal Mehmet Yalçın, “Bu iş yeri kiralık benim değil. Daha önce kesilmemiş ve orijinal haliyle duruyor. İş yerimize ayrı bir güzellik katıyor. İnsanlar gelip fotoğrafını çekiyorlar. Dikkat çekiyor. Ağacın böyle kalmasına mutlu oluyor insanlar. Bir ağaç kolay meydana gelmiyor. Çocuk gibi 20 yılda meydana geliyor. Ağacın devamı yukarda sallanıyor. Yazın serin tutuyor, kışın da faydası oluyor havası farklı ve yeşillik alan” dedi.

#4
Foto - Bu dükkanın ortasından ağaç geçiyor

Bölgede tek bakkal olduğu için deprem sürecinde insanlara hizmet verdiğini söyleyen Yalçın, “Depremden önce de buradaydım. Halkımıza hizmet ediyoruz. Başından sonuna kadar buradayız. İnsanlara açık havada çay kahve ikram ediyoruz. Elimizden geldiği kadar görevli memurlara yardım ettik. Yemekler yapıldı halen de buradayız. Atlatacağız bu günleri” ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatları: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim haberi var mı? Güncel 15-16 Mayıs benzin, motorin fiyatı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim haberi var mı? Güncel 15-16 Mayıs benzin, motorin fiyatı

Güncel akaryakıt fiyatları indirim, zam var mı sorusu araç sahipleri tarafından merak ediliyor. benzin mazot fiyatları güncel değerleri araş..
Çok haklısın Şirin Payzın! Aynen dediğin gibi olacak
Medya

Çok haklısın Şirin Payzın! Aynen dediğin gibi olacak

Fransa ve Brezilya'daki seçimleri örnek göstererek kitlesine moral vermeye çalışan Şirin Payzın pot kırdı. 2. tur için seçmeni gazlamaya çal..
Herkes bunu merak ediyordu! Savcı Sayan'a ne oldu
Siyaset

Herkes bunu merak ediyordu! Savcı Sayan'a ne oldu

Milletvekilliği için Ağrı Belediye Başkanlığı görevinden istifa ederek AK Parti'den İzmir milletvekili adayı olan Savcı Sayan Meclis'e girem..
Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında müthiş
Siyaset

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu arasında müthiş "diyalog"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Kılıçdaroğlu arasındaki kurgusal telefon görüşmesi sosyal medyada büyük ses getirdi.
CHP beslemesinden depremzedelere hakaret üstüne hakaret
Gündem

CHP beslemesinden depremzedelere hakaret üstüne hakaret

Deprem bölgesinde sandıklardan AK Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birinci çıkması CHP beslemesi Öncel Öziçer'in ayarını bozdu..
Öve öve bitiremediği isimden KK'ya büyük şok!
Siyaset

Öve öve bitiremediği isimden KK'ya büyük şok!

7'li koalisyonun cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nın övgüyle bahsederek "dahi" olarak nitelendirdiği ekonomist Daron Acemoğlu, seçim ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23