Bu dükkana giren geçmişe ışınlanıyor

Uygur'un dükkanındaki favori parçalardan biri ise 55 yıllık bir kaset çalar. Bu özel eşyanın hikayesini paylaşan Uygur, "Kendisi benim favori ürünüm, hikayesi de çok güzel. Kaset çaları girdiğimiz bir dükkanda görmüştük, henüz bu işe başlamamıştık, koleksiyonları hobi amaçlı topluyorduk. Eşim bir gün bir dükkanda arka planda çalan kaset çaları gördü ve 'keşke bizim olsa' dedi. Bir dahaki sefer gittiğimizde onu satın aldım ve eşime 'hayatını benimle birleştirdiğin için sana hediyemdir' dedim. Bu kaset çalar manevi değeri olan bir antika" ifadelerini kullandı.