Bu domatesin kilosu 10 lira

Mardin'in yerli domatesinin hem tadı hem de ucuzluğu ile sofralara renk katacağını ifade eden Uzuner, "Batıda 25 TL olan domatesi bizim burada tüccar arkadaşımıza 10 TL'ye veriyoruz. Bu sene ürün bol, bunun için ucuz. Güneydoğu bölgesine katkıda bulunmak isteyen tüm hemşehrilerimizi buraya davet ediyorum. Çiftçi bırakıp giderse yerli sebzelerimizi halkımıza kim tedarik edecek. Yerli domatesimizi tanıtmak için herkesi buraya davet ediyorum" dedi.