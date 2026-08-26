  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Tayyip Erdoğan” detayı dikkat çekti! Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı Necati Şaşmaz, boyuna gelen iki oğlunu da alıp oraya gitti Gözyaşları içinde ayrılıyorlar Bu müzeyi ziyaret eden ağlamaya başlıyor Son anket sonuçları resmen olay oldu! Aradaki fark tam yüzde 20 Türkiye'ye 'dostumuz' diyen ülke Yunanistan ile anlaştı: Savaş gemisi verecekler Yemeklere tuz yerine lezzet katacak 4 şifalı baharat: Yemeklerin aromasına derinlik katarken Yavuz Sultan Selim Köprüsü tasarrufla öne çıktı 10 yaşında 138 milyar kazandırdı Fenerbahçe’de sürpriz gelişme! Lyon karşılaşması son maçı olabilir YPG silah bırakıp kendini feshetti! Dünya basını: Bölgede taşlar yerinden oynayacak İtalya'dan gelen haberler enteresan... Hakan Çalhanoğlu her an bitebilir
Kadın - Aile
7
Yeniakit Publisher
Bu detayın peşine düşün yoksa... Sıcak havada piknik yapanlara gıda güvenliği uyarısı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu detayın peşine düşün yoksa... Sıcak havada piknik yapanlara gıda güvenliği uyarısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz piknik yapanları çok ciddi bir şekilde uyardı.

#1
Foto - Bu detayın peşine düşün yoksa... Sıcak havada piknik yapanlara gıda güvenliği uyarısı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmail Yılmaz, sıcak havalarda piknik yapanların et ve tavuk gibi hayvansal ürünlerin taşınması, muhafazası ve pişirilmesi sırasında dikkatli olması gerektiğini belirtti.

#2
Foto - Bu detayın peşine düşün yoksa... Sıcak havada piknik yapanlara gıda güvenliği uyarısı

​​​​​​​Yılmaz, AA muhabirine, yaz aylarında aileleriyle doğada vakit geçirmek isteyenlerin özellikle hafta sonları ve akşam saatlerinde yeşil alanlarda piknik yaptığını söyledi. Pikniklerde genellikle tavuk ve et ürünlerinin ızgarada pişirildiğini anlatan Yılmaz, "Ürünlerin marketten satın alınmasından tüketilmesine kadar tüm aşamalarda soğuk zincire dikkat edilmesi gerekiyor." dedi.

#3
Foto - Bu detayın peşine düşün yoksa... Sıcak havada piknik yapanlara gıda güvenliği uyarısı

Yılmaz, özellikle kanatlı etlerin kısa sürede bozulabildiğine dikkati çekti. Hayvansal ürünlerin kısa sürede bozularak gıda zehirlenmelerine yol açabildiğini ifade eden Yılmaz, "Satın alınan gıdaların soğuk zincir şartlarında, en azından buz aküleri veya ısı geçirgenliği düşük ambalajlarla muhafaza edilmesi gerekiyor. Ürünler tüketilinceye veya ızgarada pişirilinceye kadar uygun koşullarda saklanmalı." dedi.

#4
Foto - Bu detayın peşine düşün yoksa... Sıcak havada piknik yapanlara gıda güvenliği uyarısı

Yılmaz, ayran ve diğer süt ürünlerinde de sıcak havalarda bozulma riskinin yüksek olduğunu ifade etti. Pişirilen gıdaların uygun koşullarda bekletilmesinin önem taşıdığını vurgulayan Yılmaz, "Pişirilen gıdaların mümkünse 45 dakika ila 1 saat içerisinde tüketilmesi, özellikle sıcak havalarda gıda güvenliği açısından daha uygun olacaktır. Gıdaların uygun koşullarda muhafaza edilmemesi zehirlenmelere neden olabilir." diye konuştu.

#5
Foto - Bu detayın peşine düşün yoksa... Sıcak havada piknik yapanlara gıda güvenliği uyarısı

Yılmaz, toplu organizasyonlarda hazırlanan yemeklerin saklama koşullarına daha fazla dikkat edilmesi gerektiğini, uygun şekilde muhafaza edilmeyen gıdaların toplu zehirlenmelere yol açabileceğini söyledi.

#6
Foto - Bu detayın peşine düşün yoksa... Sıcak havada piknik yapanlara gıda güvenliği uyarısı

Izgarada yalnızca gıdanın mikrobiyolojik güvenliğinin değil, maruz kaldığı dumanın da dikkate alınması gerektiğini belirten Yılmaz, özellikle yağlı ürünlerde oluşan dumanın sağlık açısından risk oluşturabileceğini ifade etti. Yılmaz, dumandan ortaya çıkan bazı kanserojen bileşiklerin ızgarada pişen etle temas edebildiğini dile getirerek, gıdaların yoğun dumana maruz bırakılmaması gerektiğini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gazze yıkılırken İsrail’e Türkiye'den işçi taşıyorlar!
Gündem

Gazze yıkılırken İsrail’e Türkiye'den işçi taşıyorlar!

Filistin aktivisti Hüseyin Kılıç, İsrail’de uzun yıllardır inşaat faaliyetleri yürüten Yılmazlar Holding’i ifşa etti.

Emniyet'e sızan Kemalist vesayet!
Gündem

Emniyet'e sızan Kemalist vesayet!

İzmir Menemen İlçe Emniyet Teşkilatı’nda görev yapan bazı polislerin sistematik mobbing, dinî hassasiyetlere yönelik baskı ve Kemalist dayat..
İzmir'de alarm! Sakın yemeyin
Yerel

İzmir'de alarm! Sakın yemeyin

İzmir’in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden görülen orkinos ölümleri endişe yarattı. Şu ana kadar 9 ölü orkinos tespit edilirken, ölümle..
Doğru olabilir mi? Şamil Tayyar’dan flaş İdris Naim Şahin iddiası
Gündem

Doğru olabilir mi? Şamil Tayyar’dan flaş İdris Naim Şahin iddiası

Eski Milletvekili Şamil Tayyar, İçişleri eski Bakanı İdris Naim Şahin’in FETÖ’cü olduğu veya şantaj kasetiyle FETÖ’nün neferine dönüştüğüne ..
O ülkede salmonella salgını yaşanıyor! Yumurtadan bulaştı, 306 kişi hastalandı
Dünya

O ülkede salmonella salgını yaşanıyor! Yumurtadan bulaştı, 306 kişi hastalandı

Belçika’da salmonella bakterisi bulaşan yumurtaları tüketen en az 306 kişinin hastalandığı duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlat kubbetü'l-İslam'dır
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlat kubbetü'l-İslam'dır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta açıklamalarda bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23