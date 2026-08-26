Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı: 'Bir vekilden geleb tavsiye üzerine çıkardım'

"İlk ve son böyle bir açıklama yapacağım. Eski hayatına mı özeniyorsun eleştirisi yapıyorlar. Ben 6 sene cübbe ile dolaştım. 6 senenin sonunda vekil abi 'Yaşar, sen bizim gibi dolaşırsan aradaki köprüyü kırarsın. Sen sosyete ve sanat camiasından geldin. Bizim gibi giyinirsen oradaki insanlara tebliğ görevini yapamazsın' dedi. Ben yine ısrarla böyle gezeceğim dedim. Aynı abi yine 'Yusuf İslam müslüman olunca cübbe sarık giydi, hayran kitlesi onu bıraktı. Ama boksör Muhammed Ali takım elbiseyle dolaştı, milyonların müslüman olmasına vesile oldu. Sen Muhammed Ali ol.' Bu söz aklıma yattı ve cübbemi çıkardım."