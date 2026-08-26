  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Merkez Bankası’ndan kritik karar! İkisinin birden faaliyet izinleri iptal edildi Altın fiyatlarında seyir değişti: İşte çeyrek ve cumhuriyet altınında son durum Kralın kızının mezarı Erzurum'da bulundu! 17. yüzyıldan kalan sır Türkiye’de benzeri yok 200 yıllık Osmanlı eseri ilgi bekliyor Gram altında “Neler oluyor böyle” dedirten gelişme! Rakamı duyunca, ağzınız bir karış açık kalacak Başkan Özlü: Dükkanların tamamı satıldı ‘Modern sanayi şehri kuruyoruz’ Şampiyonlar Ligi hasreti bitecek mi? Lyon-Fenerbahçe muhtemel 11’leri Resmen iflas bayrağını çektiler! Asırlık köklü marka, tüm mağazalarını kapatıyor
Medya
5
Yeniakit Publisher
Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı: 'Bir vekilden geleb tavsiye üzerine çıkardım'

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı: 'Bir vekilden geleb tavsiye üzerine çıkardım'

Maneviyata yönelen ve gözlerden uzak bir hayat yaşayan Yaşar Alptekin aldığı bir tavsiye sonucu cübbe ve sarığı bırakma kararı aldı.

#1
Foto - Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı: 'Bir vekilden geleb tavsiye üzerine çıkardım'

Bir dönemin ünlü mankeni ve oyuncusu Yaşar Alptekin her şeyi geride bırakarak maneviyata yönelmiş ve gözlerden uzak bir yaşam sürmeye başlamıştı. Sarık ve cübbe giyen Alptekin imajını yenileyerek herkesi şaşırttı.

#2
Foto - Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı: 'Bir vekilden geleb tavsiye üzerine çıkardım'

Tam 6 yıl boyunca cübbe ve şalvarla sokaklarda dolaştığını belirten ünlü isim, çok güvendiği ve saygı duyduğu bir vekil abisinin kendisine şu tavsiyede bulunduğunu söyledi:

#3
Foto - Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı: 'Bir vekilden geleb tavsiye üzerine çıkardım'

"İlk ve son böyle bir açıklama yapacağım. Eski hayatına mı özeniyorsun eleştirisi yapıyorlar. Ben 6 sene cübbe ile dolaştım. 6 senenin sonunda vekil abi 'Yaşar, sen bizim gibi dolaşırsan aradaki köprüyü kırarsın. Sen sosyete ve sanat camiasından geldin. Bizim gibi giyinirsen oradaki insanlara tebliğ görevini yapamazsın' dedi. Ben yine ısrarla böyle gezeceğim dedim. Aynı abi yine 'Yusuf İslam müslüman olunca cübbe sarık giydi, hayran kitlesi onu bıraktı. Ama boksör Muhammed Ali takım elbiseyle dolaştı, milyonların müslüman olmasına vesile oldu. Sen Muhammed Ali ol.' Bu söz aklıma yattı ve cübbemi çıkardım."

#4
Foto - Yaşar Alptekin şalvar, sarık ve cübbeyi bıraktı: 'Bir vekilden geleb tavsiye üzerine çıkardım'

İnancında hiçbir değişim olmadığını, amacının sadece sanat ve gençlik dünyasına daha rahat ulaşarak köprü olmak olduğunu belirten ünlü oyuncu, "Ben halk ne der değil, Hâk ne der derdindeyim" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gazze yıkılırken İsrail’e Türkiye'den işçi taşıyorlar!
Gündem

Gazze yıkılırken İsrail’e Türkiye'den işçi taşıyorlar!

Filistin aktivisti Hüseyin Kılıç, İsrail’de uzun yıllardır inşaat faaliyetleri yürüten Yılmazlar Holding’i ifşa etti.

İzmir'de alarm! Sakın yemeyin
Yerel

İzmir'de alarm! Sakın yemeyin

İzmir’in Çeşme ve Karaburun kıyılarında yeniden görülen orkinos ölümleri endişe yarattı. Şu ana kadar 9 ölü orkinos tespit edilirken, ölümle..
Fransa 6 milyar avro yatırıyor, Mansur Yavaş viraneye çevirmişti! İşte vizyon farkı
Gündem

Fransa 6 milyar avro yatırıyor, Mansur Yavaş viraneye çevirmişti! İşte vizyon farkı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan ortaklığıyla Cergy-Pontoise'da 6 milyar avroluk yatırımla 3 tema parkı kurulacağını ve..
Macron açıkladı! Fransa cep telefonunu liselerde de yasakladı
Dünya

Macron açıkladı! Fransa cep telefonunu liselerde de yasakladı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk ve ortaokullarda 2018'den bu yana yasak olan cep telefonu kullanımının yeni eğitim-öğretim yılında..
Gezi çapulcusu Halit Ergenç 15 yıldır zenginleri böyle söğüşlüyormuş!
Medya

Gezi çapulcusu Halit Ergenç 15 yıldır zenginleri böyle söğüşlüyormuş!

Zamanında Gezi kalkışmasında boy gösterip "halkçılık" tiratları atan oyuncu Halit Ergenç'in, 15 yıldır gizlice yürüttüğü ticareti ortaya çık..
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlat kubbetü'l-İslam'dır
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ahlat kubbetü'l-İslam'dır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta açıklamalarda bulundu.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23