Türkiye’nin yeni canavarı MUGEM, Avrupa’yı resmen dumura uğrattı! “Başka bir ülke yapamadı” diyerek duyurdular
Türkiye'nin MUGEM sınıfı ilk milli uçak gemisinin 27 Eylül 2027'de denize indirilecek olması, Avrupa'da geniş yankı buldu. İtalyan basını, Türkiye'nin ilk milli uçak gemisini “Türk Gücü” olarak nitelendirirken, hava, su üstü ve su altı insansız sistemlerinin aynı platformda entegre edilmesinin henüz başka bir ülke tarafından gerçekleştirilmediğine vurgu yaptı. Haberde ayrıca MUGEM sınıfı ilk milli uçak gemisinin 60 bin ton ağırlığında olduğu belirtildi.