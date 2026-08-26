Türkiye’nin yeni canavarı MUGEM, Avrupa’yı resmen dumura uğrattı! “Başka bir ülke yapamadı” diyerek duyurdular

Projenin detaylarına yer verilen haberde, "285 metre uzunluğunda ve 60 bin ton ağırlığında olması beklenen milli uçak gemisinin azami hızının 26 knot, menzilinin ise 10 bin deniz mili olması planlanıyor. Geminin 2 bin 500 personele kadar taşıması öngörülüyor." ifadelerine yer verildi. İtalyan Donanması'na ait Trieste gemisi ile Türkiye'nin MUGEM sınıfı ilk milli uçak gemisinin karşılaştırıldığı haberde, MUGEM sınıfı geminin hava araçlarını konuşlandıracak şekilde tasarlandığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan analize göre Türkiye, MUGEM projesinde TB3, ANKA-3, deniz varyantı HÜRJET ve KIZILELMA gibi yerli hava platformlarını konuşlandırarak devasa bir filo oluşturmayı planlıyor. Ankara'nın insansız havacılıktaki teknolojik üstünlüğünü küresel bir deniz gücüne dönüştürme stratejisi olarak yorumlanan bu hamle kapsamında, gemide 52 adede kadar KIZILELMA insansız savaş uçağının görev yapmasının hedeflendiği bildirildi.