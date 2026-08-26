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Türkiye ile dev anlaşma imzalayan Suudi Arabistan’a büyük şok: Yürürlüğe girmesi buna bağlı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye ile dev anlaşma imzalayan Suudi Arabistan’a büyük şok: Yürürlüğe girmesi buna bağlı

Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması sonrası kritik bir gelişme yaşandı.

#1
Foto - Türkiye ile dev anlaşma imzalayan Suudi Arabistan’a büyük şok: Yürürlüğe girmesi buna bağlı

ABD ile Suudi Arabistan arasındaki nükleer anlaşmada İsrail düğümü çözülemedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, temmuz ayında imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi şartında ısrar ettiği öne sürüldü.

#2
Foto - Türkiye ile dev anlaşma imzalayan Suudi Arabistan’a büyük şok: Yürürlüğe girmesi buna bağlı

Wall Street Journal gazetesinin ismini açıklamak istemeyen ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Washington ile Riyad arasında 23 Temmuz'da imzalanan nükleer anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye sundu. Yetkili, Trump'ın, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi koşulundan vazgeçmediğini iddia etti.

#3
Foto - Türkiye ile dev anlaşma imzalayan Suudi Arabistan’a büyük şok: Yürürlüğe girmesi buna bağlı

ABD Enerji Bakanlığından 23 Temmuz'da yapılan açıklamada, Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud'un "123 Anlaşması" olarak bilinen barışçıl nükleer işbirliği anlaşması ile buna eşlik eden ikili güvence anlaşmasını imzaladığı belirtilmişti.

#4
Foto - Türkiye ile dev anlaşma imzalayan Suudi Arabistan’a büyük şok: Yürürlüğe girmesi buna bağlı

ABD Başkanı Donald Trump ise Suudi Arabistan ile imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin "Abraham Anlaşmaları'na katılmasına bağlı" olacağını açıklamıştı.

#5
Foto - Türkiye ile dev anlaşma imzalayan Suudi Arabistan’a büyük şok: Yürürlüğe girmesi buna bağlı

Anlaşma, ABD yasaları uyarınca incelenmek üzere Başkan tarafından Kongre'ye iletildi.

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Yorumlar

mardin kızıltepe vatandaş

abraham anlaşması diye bişey yok nemrud denen netenyahonun anlaşmasıdır ibrahim hiç bir zaman nemrudu kabul etmedi
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