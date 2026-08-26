Türkiye ile dev anlaşma imzalayan Suudi Arabistan’a büyük şok: Yürürlüğe girmesi buna bağlı
Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması sonrası kritik bir gelişme yaşandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması sonrası kritik bir gelişme yaşandı.
ABD ile Suudi Arabistan arasındaki nükleer anlaşmada İsrail düğümü çözülemedi. ABD Başkanı Donald Trump'ın, temmuz ayında imzalanan anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Suudi Arabistan'ın İsrail'le ilişkilerini normalleştirmesi şartında ısrar ettiği öne sürüldü.
Wall Street Journal gazetesinin ismini açıklamak istemeyen ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberine göre Trump, Washington ile Riyad arasında 23 Temmuz'da imzalanan nükleer anlaşmayı incelenmesi için Kongre'ye sundu. Yetkili, Trump'ın, anlaşmanın yürürlüğe girmesi için Suudi Arabistan'ın İsrail ile ilişkileri normalleştirmesi koşulundan vazgeçmediğini iddia etti.
ABD Enerji Bakanlığından 23 Temmuz'da yapılan açıklamada, Enerji Bakanı Chris Wright ile Suudi Arabistan Enerji Bakanı Prens Abdülaziz bin Selman Al Suud'un "123 Anlaşması" olarak bilinen barışçıl nükleer işbirliği anlaşması ile buna eşlik eden ikili güvence anlaşmasını imzaladığı belirtilmişti.
ABD Başkanı Donald Trump ise Suudi Arabistan ile imzalanan sivil nükleer anlaşmanın Riyad yönetiminin "Abraham Anlaşmaları'na katılmasına bağlı" olacağını açıklamıştı.
Anlaşma, ABD yasaları uyarınca incelenmek üzere Başkan tarafından Kongre'ye iletildi.
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