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Spor
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Bu dedikodular boşuna değil: İşte Arda Güler’in yeni takımı: O takımdan sürpriz hamle geldi bile…

2024-02-28 01:34:36
Bu dedikodular boşuna değil: İşte Arda Güler’in yeni takımı: O takımdan sürpriz hamle geldi bile…

Son dakika haberleri… Türk futbolunun en yetenekli genç yetenekleri arasında başı çeken isimlerden birisi olan Arda Güler, sezon başında rekor transfer bedeliyle İspanyol devi Real Madrid'e transfer olmuştu. Türk futbolseverleri de oldukça heyecanlandıran bu transfer gelişmesi, Arda Güler'in istediği şekilde ilerlemedi. Sakatlıklarla boğuştuktan sonra ilk 11'de kendine yer bulmaya çalışan genç yıldız, henüz beklediği forma şanslarını bulamadı. Bu sırada İspanyol basını, Arda Güler'in imzayı atacağı takımı duyurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

#1
Foto - Bu dedikodular boşuna değil: İşte Arda Güler’in yeni takımı: O takımdan sürpriz hamle geldi bile…

Özellikle geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'de bulduğu tüm forma şanslarını iyi değerlendiren yıldız oyuncu, sezon başında dünya devlerini peşine taktı.

#2
Foto - Bu dedikodular boşuna değil: İşte Arda Güler’in yeni takımı: O takımdan sürpriz hamle geldi bile…

Real Madrid ve Barcelona'yı transferde birbirine düşüren Arda Güler, tercihini Madrid ekibinden yana kullandı.

#3
Foto - Bu dedikodular boşuna değil: İşte Arda Güler’in yeni takımı: O takımdan sürpriz hamle geldi bile…

Sahalardan yaklaşık 6 ay boyunca uzak kaldıktan sonra ilk 11'de kendine yer bulmaya çalışan Arda Güler, beklediği forma şanslarını alamadı.

#4
Foto - Bu dedikodular boşuna değil: İşte Arda Güler’in yeni takımı: O takımdan sürpriz hamle geldi bile…

Şu ana kadar yalnızca 92 dakika süre alan genç yetenek, bu maçlarda da skora katkı veremedi.

#5
Foto - Bu dedikodular boşuna değil: İşte Arda Güler’in yeni takımı: O takımdan sürpriz hamle geldi bile…

SEVILLA MAÇINDA BÜYÜK ŞANSSIZLIK

#6
Foto - Bu dedikodular boşuna değil: İşte Arda Güler’in yeni takımı: O takımdan sürpriz hamle geldi bile…

Sabah'a göre; LaLiga'da oynanan son maçta oyuna girmek için hazırlanan Arda Güler, Luka Modric'in golünün ardından tekrar yedek kulübesine dönmüştü.

#7
Foto - Bu dedikodular boşuna değil: İşte Arda Güler’in yeni takımı: O takımdan sürpriz hamle geldi bile…

Sevilla maçını Modric'in golüyle kazanan Real Madrid'de Carlo Ancelotti, skor üstünlüğünü eline aldıktan sonra Arda Güler'i oyuna almaktan vazgeçti.

#8
Foto - Bu dedikodular boşuna değil: İşte Arda Güler’in yeni takımı: O takımdan sürpriz hamle geldi bile…

Bunun üzerine İspanyol basınında flaş bir transfer gelişmesi duyuruldu. İşte o transferin tüm detayları…

#9
Foto - Bu dedikodular boşuna değil: İşte Arda Güler’in yeni takımı: O takımdan sürpriz hamle geldi bile…

İspanyol basınından Defensa Central'de yer alan habere göre; Karşılaşmayı Santiago Bernabeu'da takip eden Sevilla Başkanı Del Nido, Florentino Perez ile görüştü.

#10
Foto - Bu dedikodular boşuna değil: İşte Arda Güler’in yeni takımı: O takımdan sürpriz hamle geldi bile…

Del Nido'nun Real Madrid başkanı ile yaptığı görüşmede milli yıldız Arda Güler'i kadrosuna katmak istediğini ifade ettiği belirtildi.

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