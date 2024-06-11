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Yaşam
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Bu da koyun koyuna nöbet!

2024-06-11 10:16:00
Bu da koyun koyuna nöbet!

Bayram öncesinde kurban pazarlarından ilginç görüntüler geliyor. Celeplerin imi yerde, kimi arabada, kimi hayvanlarla iç içe yatıp nöbet tutuyor.

#1
Foto - Bu da koyun koyuna nöbet!

Bursa'da bayramın yaklaşmasıyla hayvan pazarlarında telaş başladı. İsabey'deki hayvan pazarına farklı illerden kurbanlık getiren satıcılar, geceleyin hayvanlarla koyun koyuna yatıyor.

#2
Foto - Bu da koyun koyuna nöbet!

Satıcılar, büyük emekle yetiştirdikleri hayvanlarının yanından bir an olsun ayrılmıyor. Bir yıl boyunca büyüttükleri hayvanları satmak için pazara gelen besiciler, hayvanların başından ayrılamadan gece gündüz nöbet tutuyor. Hayvanları için yaptıkları bölmelerde kurbanlıklarla birlikte uyuyan celepler, ahırlarda yemek yiyor ve dinleniyor.

#3
Foto - Bu da koyun koyuna nöbet!

Ahırlarda battaniyeye sarılıp yatan satıcılar, piknik tüplerinde yemek ve çaylarını yaparak karınlarını doyuruyor. Hayvan pazarlarında seyyar helalar ve hayvan sahiplerinin banyo yapabilmesi için kapalı duşlar bulunuyor. Bazı çobanlar hırsızlıktan korktukları için koyunlarla beraber yattıklarını söyledi.

#4
Foto - Bu da koyun koyuna nöbet!

Sabaha kadar nöbet tuttuğu belirten Mahir Danacı, “ Hayvanlarımızla birlikte uyuyoruz. Hiç rahatsız değilim, otelden rahat uyuyorum” diye konuştu.

#5
Foto - Bu da koyun koyuna nöbet!

Bir başka besici ise, “Hayvanlarımız için gece gündüz demeden nöbet tutuyoruz. Kimisi yerde, kimisi hayvanların içinde yatıyor. Bayrama sayılı günler kaldı. Artık müşterilerimizi de burada bekliyoruz” diye konuştu.

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