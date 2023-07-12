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Tarım
7
Bu çileği pazarda bulmak mümkün değil

2023-07-12 15:34:23
Bu çileği pazarda bulmak mümkün değil

Samsun'da yetiştirilen bu çilek daha pazara çıkmadan tarlada satılıyor.

#1
Foto - Bu çileği pazarda bulmak mümkün değil

Samsun'un Kavak ilçesinde yetiştirilen çilekler, daha tarlada iken alınarak Türkiye’nin dört bir yanına gönderiliyor. Kavak’ta Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü öncülüğünde üretimine başlanan, aroması ve uzun raf ömrü ile de pazarda kendine iyi bir yer edinen Kavak çileği adeta yok satıyor. Pazardaki yerini her geçen yıl daha sağlamlaştıran Kavak çileğinde dikim alanı her geçen gün artıyor.

#2
Foto - Bu çileği pazarda bulmak mümkün değil

İlçenin Muratbeyli Mahallesi'nde Oğuz Duran tarafından üretilen çilekler daha pazara bile inmeden satın alınıyor. Kavak’ta eşi ve ailesi çilek üretimi yapan Oğuz Duran, 3 dönüm arazisinde yılda yaklaşık 5 ton çilek ürettiğini belirterek üç yıl önce korkarak girdiği çilek üretiminde bugün gelen talebe yetişemediklerini söyledi.

#3
Foto - Bu çileği pazarda bulmak mümkün değil

Bölgenin iklimsel yapısının çiçek üretimi için ideal olduğunu ve yine bölgenin toprak özelliğinden dolayı da üretilen çiçeklerin gerek kokusu ve gerekse aroması bakımından Karadeniz’de bir örneği bulunmadığını ifade eden Oğuz Duran, "Bölgenin toprak yapısı ve iklimsel özelliğinden dolayı eşsiz ve lezzeti bulunan Kavak çileği, lezzeti ve uzun raf ömrü ile pazarda çok iyi bir yer edindi.

#4
Foto - Bu çileği pazarda bulmak mümkün değil

3 yıl önce acaba olur mu ya da satabilir miyiz diye büyük kuşku ve şüphe içinde girdiğimiz pazarda bugün gelen talebe yanıt vermekte zorlanıyoruz. Ayrıca bahçemiz yol kenarında olmasından dolayı yoldan geçen vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor. Pazarlama sorunu asla yaşamıyoruz" dedi.

#5
Foto - Bu çileği pazarda bulmak mümkün değil

#6
Foto - Bu çileği pazarda bulmak mümkün değil

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