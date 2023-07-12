Bu çileği pazarda bulmak mümkün değil

Bölgenin iklimsel yapısının çiçek üretimi için ideal olduğunu ve yine bölgenin toprak özelliğinden dolayı da üretilen çiçeklerin gerek kokusu ve gerekse aroması bakımından Karadeniz’de bir örneği bulunmadığını ifade eden Oğuz Duran, "Bölgenin toprak yapısı ve iklimsel özelliğinden dolayı eşsiz ve lezzeti bulunan Kavak çileği, lezzeti ve uzun raf ömrü ile pazarda çok iyi bir yer edindi.